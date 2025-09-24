杜特爾特被國際刑事法院控3項危害人類罪　涉參與至少76宗謀殺案

國際刑事法院（ICC）控告菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）三項危害人類罪，指他在其所發動的「禁毒戰爭」中涉嫌參與至少76宗謀殺案。



國際刑事法院周一（9月22日）公布檢方7月4日提交的起訴書。起訴書詳細列出針對杜特爾特的指控。這位現年80歲的菲律賓前領導人目前被羈押在國際刑事法院位於荷蘭海牙的拘留所。

2025年3月12日，荷蘭海牙國際刑事法院（ICC）全景。（Reuters）

第一項控罪指杜特爾特2013年至2016年擔任達沃市（Davao）市長期間，在19宗謀殺案中具有共犯嫌疑。第二項指控涉及14名所謂「高價值目標」的謀殺案，這些謀殺案發生在2016年至2017年杜特爾特總統任內。第三項指控則與43宗謀殺案相關，這些案件發生在針對所謂低階涉毒人員的「掃蕩行動」中，包括吸毒者和販毒者。案發時間為2016年至2018年杜特爾特執政期間。

國際刑事法院檢察官說，鑑於打擊行動範圍廣泛，實際受害人數比已知的多得多。檢方稱：「打擊行動涉及數千起殺戮事件，殺戮在整個控訴時段內持續發生。」

杜特爾特2022年卸任時，官方統計顯示，肅毒行動導致至少6200人死亡。人權組織指執法人員獲得杜特爾特默許法外處決當中不少人，但執法機構堅稱被殺者都持有武器，且暴力拒捕。

國際刑事法院3月7日對杜特爾特發出的逮捕令中，僅包含一項危害人類罪，涉及43宗謀殺案。法院原本定於9月23日舉行指控確認聽證會，但杜特爾特的律師稱，他「多方面的認知缺損」無法接受審判，要求無限期延後。法院於是推遲聽證會，以評估杜特爾特的健康狀況。

杜特爾特3月11日在菲律賓首都馬尼拉被捕，當晚通過包機被押解至海牙。他3月14日通過視像連線方式出席了國際刑事法院舉行的首次聆訊，當時他顯得脆弱茫然，幾乎沒說話。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

