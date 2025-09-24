致17名中國公民遇難　韓國華城電池廠23死大火　負責人判囚15年

韓國京畿道華城市的Aricell電池廠去年6月發生大火，造成23名工人死亡，當中包括17名中國公民。韓國水原地方法院9月23日作出一審判決，指控Aricell企業代表朴淳瓘（音譯）及其兒子、總括本部長朴重彥（音譯）犯下多項罪名，各判15年有期徒刑。



據韓聯社報道，韓國水原地方法院周二以違反《重大災害處罰法》、違反《產業安全保健法》等罪名，對朴淳瓘作出上述判決。法院還以違反《產業安全保健法》、業務過失致人死傷等罪名，判處朴淳瓘之子、朴重彥15年有期徒刑、罰款100萬韓圜。

2024年6月24日，韓國京畿道華城，消防員在韓國電池製造商Aricell旗下的一間發生過火災的鋰電池廠執勤。他們後方的火災現場冒出濃煙。（Reuters）

據報，火災中有18名罹難工人是外國公民，另有8人受傷。

這是自2022年《重大災害處罰法》實施以來，相關案件中判處的最高刑期。該法規定，造成致命工業事故的公司所有人或行政總裁，將被判處至少一年監禁或最高10億韓元（約557.6萬港元）的罰款。

此前，檢察官曾尋求判處朴淳瓘20年有期徒刑，理由是對工廠進行了改造，使工人難以逃離火災，例如在疏散路線上安裝了假牆。

2024年6月24日，韓國京畿道華城，韓國電池製造商Aricell旗下的一間鋰電池廠發生火災。圖為涉事電池廠已被燒至薰黑的外牆。（Reuters）

法院表示：「朴淳瓘未能安全維護疏散出口和路線，違反了確保安全和健康的義務。該事件與遇難者死亡之間存在因果關係。」