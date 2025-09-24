聯合國大會｜特朗普抨擊多國承認巴勒斯坦國「如獎勵哈馬斯」

聯合國大會第80屆會議一般性辯論9月23日（周二）起在紐約舉行，美國總統特朗普（Donald Trump）在會上致辭，譴責西方一些成員國承認巴勒斯坦國的舉動，稱此舉將是對哈馬斯的「豐厚獎勵」。在過去兩天，英國、法國、加拿大及澳洲等美國主要盟友相繼承認巴勒斯坦國。



▼特朗普：承認巴勒斯坦國將是對哈馬斯「豐厚獎勵」

特朗普表示：「彷彿是為鼓勵持續衝突，這機構（聯合國）的一些成員正在尋求單方面承認巴勒斯坦國。對於哈馬斯恐怖份子而言，這是太豐厚的獎勵（The rewards would be too great for Hamas terrorists）。」

他還提出，各國應集中精力釋放被關押在加沙的以色列人質：「那些渴望和平的人們不應該屈服於哈馬斯的贖金要求，而應該團結一致。哈馬斯應立即釋放人質。」

2025年9月23日，美國紐約，總統特朗普（Donald Trump）出席聯合國大會第80屆會議一般性辯論時發表講話。（Reuters）

截至23日（周二），聯合國193個成員國中已有150國承認巴勒斯坦國，比例達到成員國的四分之三。其中不乏英國、法國、加拿大、澳洲和葡萄牙等美國的主要西方盟友。

這並非特朗普首次譴責西方盟友支持巴勒斯坦國。英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）周日宣布，英國與加拿大、澳洲和葡萄牙一道承認巴勒斯坦國。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）隨後引述特朗普，表示這是「對恐怖主義的豐厚獎勵」。