特朗普稱北約應擊落侵犯領空的俄羅斯戰機　惟未表明美國是否參與

北約（NATO）成員國波蘭9月10日於本國領空擊落多架入侵的俄羅斯無人機。愛沙尼亞19日亦表示，3架俄羅斯戰機入侵其領空。美國總統特朗普（Donald Trump）在聯合國大會第80屆會議舉行期間會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy），他表示北約應該在俄軍飛機進入其領空時將其擊落，惟未表明美國是否會參與。



特朗普周二會見澤連斯基時，被媒體問及是否支持北約成員國擊落俄羅斯飛機時，回答：「是，我認同。」

美媒指出，此番言論顯示他願意讓北約與俄羅斯發生更直接的衝突，而不僅僅是向烏克蘭提供武器。

2025年9月19日，瑞典軍隊發布的照片顯示，一架俄羅斯米格-31戰鬥機參與了對愛沙尼亞領空的侵犯。（Reuters）

特朗普隨後更在社交平台Truth Social發文，表示這場戰爭讓俄羅斯看起來像一隻「紙老虎」，並導致莫斯科陷入經濟困難：「在對烏克蘭和俄羅斯的經濟和軍事狀況有了更全面的了解、看見戰爭對俄羅斯經濟狀況的負面影響後，我認為在歐盟的支持下，烏克蘭有能力通過戰鬥，將整個烏克蘭恢復其原狀。」

美媒指出，這是他上任以來首次暗示烏克蘭可以收復俄羅斯自2014年以來佔領的所有領土。此前，他曾暗示烏克蘭需要放棄部分領土才能達成和平協議。

2025年9月23日，美國紐約，總統特朗普（Donald Trump）在聯合國總部出席第80屆聯合國大會時發表演說。（Reuters）

俄羅斯軍機最近入侵北約領空以來，歐洲領導人表達了憤怒，並誓言將以武力回應。但北約秘書長呂特（Mark Rutte）周二表示，應在分析其意圖後再擊落俄羅斯軍機；幾個小時後，特朗普發表講話，態度似乎不那麼確定，沒有明確說明北約成員國何時或是否應該擊落違反規定的俄羅斯飛機，也沒有表明美國是否將會參與。