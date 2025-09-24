颱風樺加沙｜泰國氣象部門發預警 曼谷等地將迎暴雨 16省爆洪災
撰文：劉耀洋
【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙正吹襲本港，香港天文台9月24日凌晨2時40分改發10號風球（十號颶風信號）。泰國氣象局日前預警，隨着颱風持續向西移動，或將加劇季風降雨，使包括曼谷在內的北部地區、東北地區、中部地區迎來暴雨。災害預防和減災部則報告指，相關地區的16個省已爆發洪災。
綜合泰媒報道，泰國氣象局周二就颱風樺加沙發報預警，稱上述地區將在23日至26日迎來暴雨。
泰國氣象局預計，颱風樺加沙橫跨香港以南地區後，將經過中國南部海岸，最後再於25日進入北部灣，最終減弱為熱帶風暴在越南北部登陸，預料不會進入泰國。
災害預防和減災部23日上午報告稱，北部、東及東北部、和中部的16個省份發生洪災，其中3個地區的洪水水位持續不斷上升，其餘地區的水位則維持不變或有所下降。
報道還指，除洪災外，暴雨可能會導致受災地區出現山體傾瀉等災情。
