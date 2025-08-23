加拿大取消對符合美墨加協定的美國商品徵反制關稅　9月1日生效

加拿大總理卡尼（Mark Carney）8月22日宣布，加拿大將於9月1日起取消對符合美墨加自由貿易協定（USMCA）的商品徵收反制關稅，但會保留對美國汽車、鋼鐵和鋁的關稅。



路透社及英國廣播公司（BBC）22曰夫子報道，卡尼當日在記者會表示，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府最近明確表示不會對符合USMCA的加拿大商品徵收關稅，並形容這是一個正面的發展。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、美國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

卡尼稱，為回應這一正面發展，加拿大政府將效仿美國，取消對明確符合USMCA的美國商品徵收反制關稅。他強調：「加拿大和美國現在已經針對雙方絕大多數商品重新建立了自由貿易。」

在卡尼作出正式宣布前，路透社引述一名白宮稱，美方對加拿大將取消多項對美商品的報復性關稅表示歡迎，認為這是重啟貿易談判的善意姿態。

圖為2025年5月6日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）到訪美國白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump）會晤。（Reuters）

加拿大此前為回應特朗普實施的關稅政策，於3月對價值約300億加元（約1,605億港元）的美國商品徵收25%反制關稅，包括橙汁和洗衣機等一系列產品。