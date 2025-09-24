以巴戰爭｜加沙人道危機嚴重　醫生心痛憶述為「斷頭孕婦」接生

以軍對加沙行動持續，作為加沙城（Gaza City）中唯一一間仍診治病人的希法醫院（Al-Shifa Hospital）面臨巨大壓力，甚至因缺乏足夠醫療物資與不停治療眾多病人而不堪重負。英國廣播公司（BBC）通過走訪希法醫院醫護，在9月23日的報道中揭露當地的嚴重人道主義危機。



來自澳洲的急診專科醫生Nada Abu Alrub憶述在上周進行的一場接生手術個案，指團隊為一名頭部遭炸飛（blown off）並懷孕9個月的孕婦進行緊急剖腹產，最終成功救出一名女嬰，指嬰兒「心跳較慢，但已轉送其他醫院治療」。

2025年9月23日，加沙地帶，圖為一名巴勒斯坦婦女懷抱親人遺體準備安葬。（Reuters）

希法醫院曾是加沙地帶規模最大的醫療中心，然而在歷經23個月的戰火，如今幾乎成為廢墟。醫院內部彈坑密布佈、病房焦黑，但醫護人員仍在極限條件下奮力救治傷患，而在醫院不到500米外，以軍部隊持續行動。

Alrub指醫療物資緊缺，「沒有止痛藥，病人四肢僅靠一片皮膚和肌腱連接，腦漿外流、器官外露，畫面可怖」，她還強調人道主義危機嚴重，「這根本就是場大屠殺、殺戮、折磨和噩夢。」

報道引述另一名澳洲麻醉科醫生Saya Aziz指，前來醫院問診的病人數量眾多且傷情嚴重，因醫生須優先處理更加嚴重個案，令一名手腳骨折的六歲男童，苦等3日才接受治療。

2025年9月23日，加沙地帶，圖為當地巴人因以軍行動無法前往墓地，不得不在醫院附近挖掘坑洞埋葬遇難親人。（Reuters）

她還哀歎醫院因戰火導致衛生環境欠佳，「醫護在血跡斑斑、蒼蠅滿天飛的手術室工作，沒有足夠設備，沒有替換物資」，並且「每隔數小時就有多起截肢個案，需要大規模進行急救」。