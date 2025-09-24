路透社民調：逾半美國人對經濟感憂慮　僅35%認可特朗普經濟措施

一項新民調顯示，超過半數受訪美國民眾對美國經濟形勢以及共和黨控制物價的能力「感到擔憂」。



新華社報道，這項線上調查由路透社與民調機構益普索集團（Ipsos）在全美範圍內於9月19日至21日進行，共1019人參與。

圖為2025年8月7日，紐約證券交易所（NYSE）附近的路牌。（Reuters）

根據民意調查結果，認為美國經濟「正走在錯誤軌道上」的受訪者約佔54％，高於8月份的53％和7月份的52％。同時，僅35％受訪者認可美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的經濟措施，僅28％受訪者認可其在降低生活成本方面的表現，這兩個數字均低於之前的民調結果。

民調還顯示，特朗普的支持率為41％，比本月初下滑一個百分點。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、美國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

今年初以來，特朗普政府出台一系列加徵關稅措施，引發股市接連下跌，美國民眾對經濟的擔憂加劇。美國勞工部本月5日公布的非農業部門就業數據顯示，美國8月份失業率升至4.3％，創近四年來新高。此外，美國8月的通脹也在加速。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

