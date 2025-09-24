特朗普震盪中美歐三方關係　董雲裳：歐洲如何融入中美戰略競爭

特朗普政府激進的貿易政策和對傳統安全聯盟的懷疑態度對美歐關係形成了很大壓力。與此同時，中美之間的戰略競爭依然激烈。這兩對分別橫跨大西洋和太平洋的動態會如何交織和相互影響？美歐的對華協作是否會進一步深化？還是說，跨大西洋關係的分歧以及對中國的態度會促使美歐在對華政策上徹底分道揚鑣？



耶魯大學法學院蔡中曾中國中心高級研究員、前美國國務院東亞和太平洋事務代理助理國務卿董雲裳（Susan Thornton）作為受邀嘉賓之一，在美國布魯金斯學會 Global China Project 項目就中美歐三邊關係發展、圍繞三個問題進行評價。



前美國國務院東亞和太平洋事務代理助理國務卿、香港大學當代中國與世界研究中心非常駐傑出研究員董雲裳（Susan Thornton）（香港大學當代中國與世界研究中心網站）

美國在對華競爭中應對歐洲有何期待？

美歐在對華問題上協同面對的核心議題是如何應對中國製造業巨頭在全球化經濟中前所未有的競爭力。作為全球兩大經濟體，美歐應攜手重塑全球貿易、金融及企業治理規則，為減少利益衝突與保護主義、實現更均衡的增長以及承擔負面外溢責任奠定基礎。

2024年4月25日在中國江蘇省連雲港，航拍機拍攝到一大批比亞迪電動車正準備運到比亞迪探索者一號輪船上，出口到巴西。（Reuters）

這些改革不僅關乎中國，更必然觸及各國內部治理。為維護全球經濟健康，各國都需讓渡部分主權並承擔依存風險。當前美中兩國均未朝此方向邁進，因此我們期望歐洲能繼續擔當全球化的堅定旗手（儘管當下逆全球化言論頻現，但全球化進程不可逆轉），並協同各方構建規則與公平的共識。經濟往來本質上是共贏的互動，持續的合作也加強了各方的利益相關性。

我們需要更多的全球化，同時需要各國承諾遵守更完善的規則、實施更有效的執行——和開展更成熟的外交。我們期望歐洲能持續引領這一進程並堅守此道。

為什麼中國目前對歐洲採取如此堅定和強硬的路線，特別是在跨大西洋關係分歧明顯的情況下？中國想從歐洲得到什麼？

北京方面並不認為當前美歐關係出現的裂痕足以動搖跨大西洋聯盟的根本格局。歐盟一直因中方未給予其足夠重視而感到挫敗，這主要源於中國領導人認為歐盟在對華政策上亦步亦趨追隨華盛頓，甚至不惜違背歐洲自身利益。

圖為2025年7月27日，美國總統總統特朗普（Donald Trump）在蘇格蘭坦伯利（Turnberry）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面。（Reuters）

中方認為，即便歐盟自身已經面臨特朗普政府施壓，這種態勢仍在延續——馮德萊恩在6月七國集團峰會上對華的強硬言論便是明證。在某些領域，歐洲對華強硬立場甚至超越美國：例如歐盟將中國稱為俄羅斯戰爭的「關鍵助推者」 (the key enabler of Russia's war)，在台灣問題上提出「反對以武力改變現狀」，而非「反對任何一方改變現狀」。

中國尋求與歐洲建立經濟夥伴關係，以持續助力中國經濟增長，這需要歐洲接受中國在國際體系中日益提升的影響力。然而，基於意識形態與制度差異，以及對歐盟未來經濟競爭力等諸多擔憂，歐洲對此心存顧慮。在歐洲看來，唯有中國準備成為負責任大國，願意為構建「人類命運共同體」這一更宏大利益而約束自身時，歐洲才可能真正接納中國。

歐盟如何在美國和中國之間斡旋？布魯塞爾認為什麼樣的中美歐三邊關係最符合歐洲利益？

歐盟需要對其對華政策進行外交調整，因為目前的政策並不符合歐盟的利益。歐洲因中國與俄羅斯的關係而對中國感到不滿是可以理解的、但毫無意義的。很明顯，中國在解決俄烏衝突中的作用是建設性而非決定性的，它也不會放棄自身利益和俄羅斯疏遠。

目前，中國與俄羅斯和烏克蘭都有貿易往來，俄羅斯對中國的戰略意義不會改變。但歐洲與俄羅斯的關係以及俄羅斯未來在國際體系中的作用等問題對中國來說非常重要。執着於「俄羅斯崩潰論」的歐洲只會遭到中國的強烈反對，危害中歐之間的雙邊關係；而開展就未來歐洲安全前景的非正式討論，將有利於消除歐盟與中國間的誤解，帶來卓有成效的互動。

2025年9月3日，俄羅斯總統普京、中國國家主席習近平、朝鮮領導人金正恩在北京參加紀念二戰結​​束80周年閱兵式。（Reuters）

從長遠來看，要想維護歐洲的利益，就需要繼續保持強有力的大西洋軸心、將俄羅斯納入未來可持續的歐洲安全秩序，並與有助於全球秩序的中國建立有效關係。在這些戰略前景方面，中國和歐洲的利益並不衝突。歐洲可能認為，若不犧牲與北京的利益，就無法維持有力的大西洋軸心，但歐洲恰恰是忽視了自己通過提升外交能力和領導力而作出改變的可能。

轉載自微信公眾號香港大學當代中國與世界研究中心

