特朗普斥電梯壞、提詞機失靈　聯合國：疑美方團隊意外觸發裝置

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月23日出席聯合國大會，他進入聯合國總部後接連遭遇自動扶手電梯和提詞機故障，場面尷尬，白宮更表示要啟動調查。聯合國官員則解釋，疑似是美方代表團攝影師為拍攝特朗普時，意外觸發安全裝置。對於提詞機失靈，美媒則引述不具名的聯合國官員稱，是白宮一方負責為特朗普操作提詞機。



從網上的片段顯示，79歲的特朗普和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）抵達紐約聯合國總部正門後，先讓記者們拍完照，便登上自動扶手電梯，豈料扶手電梯在此時突然停止運作，讓特朗普和梅拉尼婭露出尷尬神色，甚至回頭望向記者。最後兩人只能踏上未有運作的扶手電梯，變成「行樓梯」。

白宮之後質疑有人故意把扶手電梯暫停運作，發言人萊維特（Karoline Leavitt）在社交網站發文稱：「如果聯合國有人在總統和第一夫人踏上扶梯時故意阻止扶梯，那麼他們應該被解僱並立即接受調查。」

她此前還提到《倫敦時報》周日的一篇報道，該報道稱，在美國大幅削減資助的背景下，聯合國工作人員曾開玩笑說他們會關掉自動扶手電梯，並「告訴特朗普我們沒錢了」。

2025年9月23日，美國紐約，總統特朗普（Donald Trump）在聯合國總部出席第80屆聯合國大會時發表演說。（Reuters）

聯合國秘書長發言人杜加里克（Stéphane Dujarric）則解釋稱，美方代表團攝影師當時為拍攝特朗普的畫面，先登上扶手電梯，可能「無意中觸發安全裝置」。

杜加里克說：「安全裝置的設計目的是防止人員或物體意外被捲入或卡在齒輪中。攝影師可能無意中觸發安全功能。」

2025年9月23日，美國紐約，總統特朗普（Donald Trump）出席聯合國大會第80屆會議一般性辯論時發表講話後，作出手勢。（Reuters）

在聯合國大會演講期間，特朗普的提詞機又遇上無法正常運作的事件，他當時說：「操作這個提詞機的人麻煩大了」。隨後他把自己的連環不幸與他所說的聯合國多重失誤聯繫起來，「這就是我從聯合國得到的兩樣東西，一部破扶梯和一個壞提詞機。真是太感謝了。自動扶手電梯在上行途中突然停在中間。如果第一夫人身體不好，她可能就摔倒了，但她身體質素很好。我們的身體都很好。」

美國廣播公司（ABC）引述不具名的聯合國官員回應稱，是白宮一方負責為特朗普操作提詞機。