習近平在聯合國氣候峰會視像致辭　宣布中國新一輪國家自主貢獻

新華社9月25日報道，國家主席習近平在聯合國氣候變化峰會發表視像致辭。習近平表示，適逢今年是《巴黎協定》達成10周年，他藉此機會宣布中國新一輪的國家自主貢獻。習近平指這是中國對照《巴黎協定》要求、體現最大努力制定的目標。要完成這一目標，需要中國自身付出艱苦努力，也需要有利和開放的國際環境。中國有決心和信心兌現承諾。



習近平在發言中就全球氣候治理分享三點看法。

第一是要堅定信心。綠色低碳轉型是時代潮流。儘管個別國家逆流而動，但國際社會應當把握正確方向，堅持信心不動搖、行動不停止、力度不減弱，推動制定和實施國家自主貢獻，為全球氣候治理合作注入更多正能量。

第二是要擔當盡責。全球綠色轉型應當堅持公平公正，充分尊重發展中國家的發展權，通過轉型縮小而不是擴大南北差距。各國應當堅持共同但有區別的責任原則，發達國家應當落實率先減排義務，給發展中國家提供更多資金和技術支持。

第三是要深化合作。當前，全球綠色發展需求巨大。各國應當加強綠色技術和產業國際協作，努力彌補綠色產能缺口，確保優質綠色產品在全球自由流通，讓綠色發展真正惠及世界每個地方。

習近平其後宣布中國新一輪國家自主貢獻：到2035年，中國全經濟範圍溫室氣體淨排放量比峰值下降7%-10%，力爭做得更好。

非化石能源消費佔能源消費總量的比重達到30%以上，風電和太陽能發電總裝機容量達到2020年的6倍以上、力爭達到36億千瓦，森林蓄積量達到240億立方米以上，新能源汽車成為新銷售車輛的主流，全國碳排放權交易市場覆蓋主要高排放行業，氣候適應型社會基本建成。

習近平強調中國有決心和信心達成上述承諾，又指應對氣候變化是一項緊迫而長期的任務。期望各國積極行動起來，推動實現人與自然和諧共生的美好願景，守護好大家共同的地球家園。