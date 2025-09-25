英國改革黨黨魁改稱BNO港人可留英：真難民最勤奮　不依賴福利

英國在野極右改革黨（Reform UK）9月22日召開記者會，宣布一旦上台，將大幅收緊移民及福利政策，包括廢除現行讓移民在居留5年後申請的永久居留（Indefinite Leave to Remain，簡稱ILR）身份制度，改以每5年續期一次的工作簽證取代，指此舉可以防止這些移民領取福利。改革黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）24日受訪時卻改口，稱香港人及烏克蘭人兩個群體因不同原因而來英，「若談到真正的難民，他們通常不會依賴社會福利，往往是國內最勤奮工作和最成功的人士之一。」



改革黨黨魁法拉奇受訪時對港人移民的立場有大轉向：

改革黨現時在650席的英國國會中，僅佔有5席，但其支持率不斷走高，以28%支持率在民調領先，較執政工黨高出8個百分點；故法拉奇對移民政策的看法受到外界高度關注。

法拉奇24日（周三）早上接受 LBC（London Broadcasting Company）電台主持Nick Ferrari 訪問時表示，英國在未來3年將有130萬人透過ILT制度取得永久居留，這與他22日稱的80萬人數字相悖，並將為英國帶來超過2000億英鎊（約2.1萬億港元）的財政負擔。

主持人其後反駁，指法拉奇引用的移民開支數據來自右翼智庫Centre for Policy Studies，對方已承認數字有誤，法拉奇改口指無論如何，這些人帶來的開支都相當龐大。

法拉奇強調：「他針對的是那些來佔英國便宜的移民，他們透過ILR制度移居英國只為領取福利，以及透過受養人制度將家人帶到英國，改為發放工作簽證的話，他們會工作和交稅，避免成為國家的財政負擔。」

主持人其後提到烏克蘭人和香港人，法拉奇形容他們來英國的「原因不同」，但當主持人問到阿富汗人，法拉奇就指他們屬於另一個類別。

2025年9月5日，英國伯明罕，改革黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）在國家展覽中心舉行的全國黨代表大會上發表講話。（Reuters）

法拉奇表示：「當我們談到真正的難民，如果你仔細研究數據，他們一般不會依賴社會福利，他們往往是國內最勤奮，在很多情況下最成功的人士之一。」

法拉奇強調：「英國現時的移民體系不可持續，人口持續攀升，社會福利開支不可持續，現時領取通用津貼（Universal Credit）的人口中，每6人就有1人是海外出生，這不能繼續下去。」