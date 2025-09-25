英媒：特朗普25日簽署行政命令 宣布TikTok賣盤協議符合法律規定
撰文：王海
出版：更新：
路透社引述一位知情的白宮消息人士報道，美國總統特朗普（Donald Trump）將於美國時間25日（周四）簽署一項行政命令，宣佈白宮就出售TikTok美國業務談判的協議符合2024年法律規定的要求。
據報道，白宮本周較早時表示，特朗普將宣布，將TikTok美國業務從其中國母公司字節跳動剝離的協議符合國會通過的一項法律規定的要求。該法律規定，除非終止與中國母公司的合作關係，否則將禁止TikTok在美國的業務運作。
報道指，特朗普認為TikTok協助他去年贏得總統大選。 TikTok在美國擁有1.7億用戶，而特朗普的個人帳號就擁有1500萬粉絲。白宮8月亦在TikTok開通了其官方帳戶。
特朗普早前已將TikTok「不賣就禁」期限延至12月16日，報道指特朗普25日簽署的行政命令預計將進一步延長期限，讓美國投資者有足夠時間完成交易。
獨家解讀：關於中美TikTok方案的幾個關鍵訊息白宮：TikTok演算法將複製至美國並重建 甲骨文提供保障美媒：特朗普將於本周簽署行政令 批准中美TikTok協議框架特朗普：梅鐸父子及戴爾、甲骨文創始人或參與TikTok交易