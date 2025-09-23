獨家解讀：關於中美TikTok方案的幾個關鍵訊息

中美兩國代表團於2025年9月14日至15日在西班牙馬德里舉行了經貿會談，雙方就TikTok運營、減少投資障礙等達成基本框架共識。

9月19日晚，國家主席習近平同美國總統特朗普通電話，就當前中美關係和共同關心的問題坦誠深入交換意見，就下階段中美關係穩定發展作出戰略指引。

中方領導人表示，中方在TikTok問題上的立場是清楚的，中國政府尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案。希望美方為中國企業到美國投資提供開放、公平、非歧視的營商環境。

美方領導人表示，美方希望促進兩國經貿合作，將支持雙方團隊磋商，妥善解決TikTok問題。

2025年9月14日，中國國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特（Scott Bessent），就中美經貿問題在西班牙馬德里舉行會談。（United States Treasury/Handout via Reuters）

9月19日晚間，中美兩國元首通話後，字節跳動發布公告表示：將按照中國法律要求推進相關工作，讓TikTok美國公司繼續服務好廣大美國用戶。

從上述發展脈絡可以清晰的看出，中美兩國在馬德里會談達成的TikTok美國相關框架協議，已經得到最高層確認，進入具體的簽約準備和審批及執行階段。

在這個階段，由於中美雙方都沒有披露具體的方案條款，關於TikTok美國業務的一些關鍵細節，比如股權分配、算法究竟由誰控制等問題，在媒體和社交媒體上出現了各種猜測，各種內容、質量各異甚至是真偽難辨的訊息大量湧現，也持續引發了各方的關注。

基於個人對此問題的長期追蹤，從不同的權威的信源處，經過交叉驗證，得到了有關上述細節問題的比較準確的訊息，總結如下，供大家參考：

1. 要先看懂「TikTok美國數據安全公司」和「字節TikTok美國公司」

過去幾年，TikTok美國有個為了美國用戶數據安全的德州項目。在此項目中，TikTok美國數據安全業務由其100%持有的TikTok美國數據安全公司 (TikTok US Data Security，以下簡稱「USDS」）獨家負責。同時，字節在美國的其他子公司從事TikTok美國的其他業務。

為符合相關法律，同時消除美方對數據安全、內容保障和軟件檢查方面的某些合理關切，根據中美之間的協商，框架協議得到批准和簽署後，USDS會轉成美國合資公司，引進外部投資人並讓其擁有大部分股權和董事會席位，但字節跳動會保留單一第一大股東地位。USDS合資公司將被委託授權負責美國用戶數據存儲和安全、內容安全保障和軟件檢查和上架批准，及相關的美國本土業務。

同時，字節跳動通過TikTok的美國子公司「字節TikTok美國公司」，繼續從事商業和其他相關運營活動 （比如電商，品牌廣告，跨境商業活動等）。要強調的是，「字節TikTok美國公司」由字節跳動通過TikTok全球子公司繼續100%持有，這一點並沒有發生變化。

字節跳動繼續擁有知識產權，並會授權美國主體USDS使用相關知識產權，向美國主體收取授權費。

2. 算法仍然歸字節跳動所有，只是授權給USDS使用。

這一點，實際上在馬德里會談後新聞發布會上， 中國國家網信辦相關負責人有過明確表述：

中美雙方就充分尊重企業意願和市場規律、通過TikTok美國用戶數據和內容安全業務委託運營、算法等知識產權的使用權授權等方式解決TikTok問題，達成了基本共識。

上述表達，其實已經說的非常清楚了：

（1）前半句：關於USDS的數據安全、內容安全業務，二者之間是一個「委託運營」的關係。

（2）後半句：關於算法，涉及到「知識產權」「使用權」「授權」三個關鍵詞。中方相關部門的領導幾乎就是在明示：TikTok算法的「知識產權」歸屬字節跳動，將通過「授權」的方式，給到USDS「使用權」。

同時，這個「授權」的過程，最終的決定權，在中方，即需要經過中國商務部的審批。而商務部也在20日有過表態：

中國政府尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案。

很顯然，是否符合中國法律法規，是否體現利益平衡，是商務部進行審批時的主要判斷標準。而根據中國政府「依法行政」的原則，對於TikTok算法的「授權」問題，商務部會依據《中國禁止出口限制出口技術目錄》等法律法規，進行審批。

理解了上面這兩段表態，也就能理解，為什麼字節跳動會在兩國元首通話後的公告中，明確表示「將按照中國法律要求推進相關工作」的原因所在。

這兩個TikTok方案的核心細節與事實，對於熟悉整個事件演進發展的人們來說，可以發現，這個框架協議，基本上就是對目前TikTok已經在美國運行的業務模式的認可與確認；就像中方代表在會談後新聞發布會上指出的那樣，關於TikTok問題，李成鋼表示，中國一貫反對將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，絕不會以犧牲原則立場、企業利益和國際公平正義為代價，尋求達成任何協議。中方將堅決維護國家利益和中資企業合法權益，依法依規開展技術出口審批。同時，中國政府充分尊重企業意願，支持企業在符合市場原則基礎上，開展平等商業談判。

這同樣也是中方維護自身正當權益的決心堅定不移，將堅決維護國家利益和海外中資企業的合法權益的明確體現。就Tiktok方案的深入分析，以及對整個事件發展進程的回顧，都充分驗證了，在風雲變化的全球市場競爭中，遭遇到政治壓力和不公平待遇的中國企業，只有依靠強大的祖國作為後盾，合法、合理權益才能得到有效保護。

當然Tiktok方案最終的落地，其具有的影響，可能還不止於TkTok在美國的業務本身，可能會具有更重要的積極外溢效應：

熟悉TikTok涉及的數據託管，以解決跨境數據流動與個人隱私、國家安全合理關切等議題的實踐的人們，都會認識到，TikTok USDS的方案與此前蘋果 iCloud 在中國的「雲上貴州」方案，有很高的相似性，都把運營國用戶數據存儲在運營國的服務器上，以解決運營國對相關問題的合理關切；但是在具體形式上，TikTok USDS，字節跳動是單一最大股東，在均衡企業利益、商業規則以及國家安全關切方面的實踐，有了進一步的創新。

此次TikTok美國方案的達成，以及如果最終能夠有效落地，除了解決TikTok自身的問題，更大的意義是，幫助中國企業在新的地緣政治態勢下出海的實踐中，統籌安全與發展，探索出了新模式：既保證中國國家利益，也考慮了企業的合理、合法權益，又符合所在地國家法律法規的合理要求。

當然，與此同時，也可以合理的推斷，如果未來，相關模式在實踐中獲得了充分的驗證，不僅部分美資企業未來來華髮展，可對等參照相似的模式與規則，全球範圍跨境數據流動治理，也將因此獲得更具可行的參考模式。

作者：復旦大學國際政治系教授，沈逸