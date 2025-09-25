日本自民黨總裁選舉全部候選人均談及「中國威脅」

日本自民黨總裁選舉候選人辯論會周三（9月24日）在東京舉行。日媒指，前經濟安全保障擔當相小林鷹之、自民黨前幹事長茂木敏充、官房長官林芳正、前經濟安保相高市早苗及農相小泉進次郎紛紛在辯論會上談及「中國威脅」。



共同網報道，小林鷹之批評中國在東海和南海「單方面改變現狀」，並對日本實施「經濟施壓」。他還提到，中國近期發生多單日本人因涉嫌間諜活動被拘留的事件，對此表示深切擔憂，認為「風險將持續存在」。

林芳正談到日本已將中國的動向視為「最大戰略性挑戰」，並寫入《國家安全保障戰略》。他表示，為擁有打擊敵方導彈基地的「反擊能力」，日本將積極推進相關準備工作。

2025年9月24日，日本自民黨總裁選舉候選人辯論會在東京舉行。（Reuters）

茂木敏充則指，「對美國而言，中國是最大挑戰」，強調為抗衡中國，有必要與美國採取統一步調。

高市早苗強調，「日中之間在經濟安全和國防方面存在未解決的問題，有必要開展坦誠對話」。她表示，除加強日美同盟外，還將加強日美韓、日美菲等多邊合作。

小泉進次郎提及9月3日中國抗戰勝利紀念活動期間，中、俄、朝三國領導人在北京會晤。他表示，將與美國總統特朗普（Donald Trump）就當前安保環境的認識達成共識。