聯合國大會｜日本指承認巴勒斯坦國僅時間問題　韓國稱待條件成熟

赴美國紐約參加聯合國大會的日本首相石破茂在9月23日發表涉及多個議題的講話，他譴責以色列行動加劇地區不穩，又談到日方承認巴勒斯坦國只是時間問題。在安理會上發表講話的韓國外長趙顯則表示，韓方將待條件成熟時承認巴勒斯坦國。



石破茂指出，對日本而言，問題不是承認巴勒斯坦國與否，而是何時承認，強調若以色列阻斷「兩國方案」的道路，日本會採取新的應對措施。

韓國是聯合國安理會今年9月的輪值主席國，趙顯講話中強調兩國方案是解決巴以矛盾、實現持久和平的唯一可行路徑，而韓國致力於在有助於實現「兩國方案」的恰當時間點承認巴勒斯坦國。

2025年9月23日，美國紐約，圖為安理會成員國代表舉行會議。（Reuters）

聯合國大會第80屆會議一般性辯論於9月23日展開，在以巴俄烏衝突仍持續的背景下，針對地區衝突維護和平的議題成為焦點。英國、加拿大、澳洲、法國、葡萄牙在近期正式宣布承認巴勒斯坦國，在二十國集團（G20）成員中只剩美國、德國、意大利、日本和韓國共五國未承認巴勒斯坦國。