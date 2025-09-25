貝森特︰美國在對華談判上仍手握籌碼　消息指中美官員周四將會晤

美國財長貝森特（Scott Bessent）9月24日表示，華府在與中國的談判中仍然手握着籌碼，他指中方在許多方面仍然依賴美國供應，包括飛機引擎和零部件、部份化學品和塑膠，以及矽成分原料等，可讓美方處於上風。他補充，除了工業產品外，首次公開募股的市場准入機會亦是美方的籌磋之一。他強調，華府以相互尊重的立場面對中國，但同時表明會捍衛自身利益和優先事項。



貝森特接受霍士新聞訪問時表示，美中雙方已經進行4輪會談，預料10月或11月會再與中方官員會晤，討論11月10日暫停加徵關稅措施到期前的安排。

貝森特重申，美國致力鞏固戰略物資和產品的供應，包括半導體，降低過度依賴單一來源的風險。他還特別提到，目前有99%的高性能晶片均在台灣生產，形容這是全球經濟最大的單一潛在風險，雖然台灣做得很好，但就風險管理而言卻是過於集中，或須將高達50%的生產帶回美國本土，或者日本及中東等盟友地區。

2025年9月14日，中國國務院副總理何立峰出席中美經貿會談後離開會場。（Reuters）

路透社引述消息人士報道，中美官員於美國時間周四（25日）會晤，集中討論雙方過往數輪經貿談判的技術性細節，惟不會談及有關中國短片分享平台TikTok賣盤的協議，也不會觸及國務院副總理何立峰與貝森特下一輪的經貿談判。