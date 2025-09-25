蒙面搶掠團光天化日洗劫加州珠寶店　近25賊奪780萬元商品｜有片

近25名蒙面賊9月22日猖狂洗劫美國加州一間珠寶店，大部份人身穿黑衣，搶走估計價值高達100萬美元（約780萬港元）的商品，美媒周四（9月25日）引述警方稱，目前有7名疑犯被捕，追回部份珠寶。



近25名蒙面賊2025年9月22日猖狂洗劫美國加州一間位於購物中心內的珠寶店（San Ramon Police Department）

聖拉蒙（San Ramon）警察局向美國廣播公司（ABC）證實，事發於周一下午，該「洗劫團」到達位於City Center Bishop Ranch購物中心的珠寶店Heller Jewelers，並攜帶至少3支槍，在光天化日下闖進店內大舉搶劫。警方稱：「他們進去之後，基本上就掌控這家商店，拿走所有能找到的珠寶。」

網上流傳的影片顯示，這群蒙面狂徒衝進商店，用撬棍和鎬砸碎陳列櫃，隨後被自動關閉的門鎖在店內。他們之後開槍強行開門，跑向購物中心代客泊車區，上車逃逸，其中幾部是贓車。

美國加州一間珠寶店遭近25人洗劫、搶走估計價值100萬美元的商品後，美媒2025年9月25日引述警方稱，目前已有7名疑犯被捕，部份珠寶已被追回。（影片截圖）

警方追捕6部逃逸的車，但由竊賊的車速超過每小時100英里，警方最後出於公眾安全原因終止追擊。自周一以來，當地警方逮捕7名疑犯，包括一名未成年人。

警方稱，這些疑犯的年齡在17至31歲之間，相信都是居住在奧克蘭（Oakland）附近，警方認為他們不是第一次做這種事，很可能與三藩市灣區（Bay Area）其他類似搶劫案有關。部門稱，案發後追回部份珠寶和兩支涉案槍枝。

這是Heller Jewelers兩年內第2次成為大規模搶劫的目標。在2023年，7名蒙面男子以類似方式闖入店鋪，盜走價值110萬美元的珠寶。據當時傳媒報道，疑犯後來因一枚被盜勞力士（Rolex）手錶內隱藏的GPS追蹤裝置被捕。