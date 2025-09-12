美國加州群匪駕車撞門洗劫珠寶店　88歲老闆被推倒中風發作｜有片

美國加州聖荷西（San Jose）一家珠寶店9月5日下午2時遭到洗劫，10幾個蒙面匪徒駕車撞爛店鋪大門，還把88歲老闆推倒在地，導致他受傷並中風發作。聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）7日在社交平台上表示對此感到憤怒，並已下令警方調查。



▼ 閉路電視片段：匪徒洗劫店鋪又傷人

閉路電視的片段顯示，一輛SUV倒車撞破「金興珠寶店」（Kim Hưng Jewelry）珠寶店的大門，十幾個蒙面匪徒走進店裏，大喊：「所有人伏低！」手拿鐵錘砸碎展櫃、搶走商品。還有人持手槍，粗暴推倒88歲店主，導致他被玻璃刺傷。匪徒得手隨後揚長而去。

美國CNBC報道，店主的侄女稱叔叔送醫後才發現中風，上周日已經出院。她說「我覺得他絕對不會回來（珠寶店）了。」

+ 2

美國廣播公司（ABC）引述當地領導人表示，珠寶店因此損失了5萬到10萬美元（約39萬到77.8萬港元）。

當地租賃住房協會董事會成員摩爾（Chris Moore）在社交平台X（舊稱Twitter）上呼籲聖荷西市長馬漢追查此事。

馬漢隨後回應：「看到這位老人被攻擊，我氣血沖天。這些人必須為他們的行為承擔最嚴厲的後果。我已經聯繫了聖荷西警察局局長約瑟夫（Paul Joseph），他將進行調查。」