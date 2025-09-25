法國前總統薩爾科齊串謀罪成囚5年　重申無罪誓言上訴

法國前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）涉利比亞資金案9月25日裁決，巴黎法院裁定他串謀罪成立，判處5年監禁。他在裁決後會見傳媒，強調無罪誓言提出上訴。



薩爾科齊因涉於2005年任內政部長時，通過親信與利比亞強人卡達菲（Muammar Gaddafi）政權達成協議，承諾為利比亞爭取國際支持，以換取自己參加2007年法國總統競選時的資金。

檢方指控薩爾科齊包括貪污及非法競選資金在內多宗罪，不過巴黎法院今次僅裁定他串謀罪成，其他控罪則獲判無罪。雖然他可上訴，但判決意味即使上訴期間也須服刑，刑期遠超外界預期。

2025年9月25日，法國巴黎，圖為薩爾科齊在被裁串謀罪成後面見傳媒。（Getty）

薩爾科齊現年70歲，他重申自己無罪，還在裁決後回應傳媒，「如果他們真的想讓我在監獄裏睡覺，那我就在監獄裏睡覺，我會昂首挺胸（with my head held high）」。