阿爾巴尼亞任命「AI部長」負責政府招標　總理：避免腐敗

阿爾巴尼亞總理拉馬（Edi Rama）9月11日宣布新內閣名單，其中一位由人工智能（AI）驅動的「虛擬部長」Diella（阿爾巴尼亞語：太陽）將負責政府招標。拉馬表示，Diella將幫助國家避免腐敗。這是世界上首位由AI擔任的部長。



Diella是一款AI虛擬助手，她的圖像外形是身穿阿爾巴尼亞傳統服裝的女性。Diella將負責管理和授予政府與私企簽訂各類項目合同的所有公共招標。

該助手於今年1月在「電子阿爾巴尼亞」（e-Albania）平台上線，幫助公民和企業取得國家文件。她透過語音提供協助，並簽發帶有電子印章的文件，從而減少官僚機構的延誤。

拉馬表示：「Diella是第一位並非實體存在，而是由AI虛擬創造的政府成員。她將確保招標過程100%杜絕腐敗，每筆提交招標程序的公共資金都將完全透明。」

阿爾巴尼亞是一個巴爾幹半島國家，據路透社報道，公共招標一直是該國腐敗醜聞的根源。有專家指出，阿爾巴尼亞是全球販毒和武器犯罪集團洗錢的中心，貪腐現象蔓延到其權力中心。這使得該國難以加入歐盟。

2025年5月16日，阿爾巴尼亞總理拉馬（Edi Rama）在首都地拉那（Tirana）舉行的歐洲電力供應公約峰會開幕式上等候首批抵達的代表。（Reuters）

拉馬希望在2030年前帶領國家加入歐盟，但政治分析家認為此舉過於雄心勃勃。