美國阻巴勒斯坦參加聯合國大會　阿巴斯斥違規　歐洲高官挺巴批美

聯合國大會即將於9月召開，美國務院8月29日宣布將拒絕並吊銷巴勒斯坦解放組織（又稱法塔赫或巴解）和巴勒斯坦自治政府成員的簽證。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）30日回應稱，美國的決定違反國際法和聯合國《總部協議》。多位歐洲高官也批評美國此舉，聲援巴勒斯坦。



美國將吊銷阿巴斯和另外約80名巴勒斯坦人員的簽證。阿巴斯辦公室發表聲明稱：「該決定明顯違反國際法和聯合國總部協定，特別是因為巴勒斯坦國是聯合國觀察員國。」

2023年9月21日，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）於美國紐約出席聯合國大會第78屆會議並發表演說.。（Reuters）

根據1947年聯合國《總部協議》，美國通常必須允許外國外交官進入紐約聯合國總部。但華盛頓方面表示，可以出於安全、極端主義和外交政策原因拒絕發放簽證。

路透社報道，周六在丹麥出席歐盟外長會議的幾位歐外交部長，也對美國的決定提出批評。

西班牙外相阿爾瓦雷斯（Jose Manuel Albares）稱美國的舉動不可接受。愛爾蘭外交部長哈里斯（Simon Harris）表示，歐盟應「以最強烈的措辭」抗議這項決定。

法媒報道，法國外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot）周六上表示：「聯合國大會...…不應受到任何出席限制。」

據路透社，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）周六與阿巴斯通話時表示，在美國拒絕向阿巴斯發放簽證後，馬德里支持他。據報，桑切斯還在社交平台X（舊稱Twitter）上表示，拒簽是不公正的。