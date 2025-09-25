特朗普向穆斯林國家領導人承諾：不會讓以色列吞併約旦河西岸

美媒引述知情人士透露，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月23日在一次會議上向卡塔爾、土耳其和巴基斯坦等8個穆斯林國家領導人承諾，不會允許以色列吞併約旦河西岸的巴勒斯坦領土。



美國《政治報》（Politico）引述六位知情人士報道，特朗普在聯合國大會期間，與卡塔爾、沙特阿拉伯、約旦、埃及、阿聯酋、土耳其、巴基斯坦和印尼的領導人舉行多邊會議。 他承諾不會讓以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）吞併由巴勒斯坦自治政府管治的約旦河西岸。

2025年9月23日，美國紐約市舉行第80屆聯合國大會期間，美國總統特朗普與土耳其、約旦、巴基斯坦、埃及、沙特阿拉伯、卡塔爾、印尼和阿聯酋8國領導人舉行多遍會議。（Reuters）

兩位知情人士表示，特朗普在這個問題上態度堅定。另一位知情人士指出，儘管特朗普做出承諾，但旨在結束以色列與哈馬斯戰爭的停火協議仍遙遙無期。另外兩位知情人士表示，特朗普及其團隊提交了一份白皮書，闡述了華府結束戰爭的計劃，包括不吞併約旦河西岸的承諾，以及治理和戰後安全等其他細節。

美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）周三提供了提案的一些細節：「我們在加沙提出了所謂的「特朗普21點」中東和平計劃（Trump 21-point-plan），我認為它解決了以色列的擔憂，也解決了該地區所有鄰國的擔憂。」

報道指出，美國一些重要盟友決定承認巴勒斯坦國，這在以色列國內引發了要求內塔尼亞胡吞併約旦河西岸全部或部分地區的呼聲。以色列政府中的一些極右翼成員認為，當前時機是以色列右翼長期以來吞併該領土目標的機會。隨著以色列明年舉行大選，內塔尼亞胡或許有機會就此採取行動，吸引強硬派支持者。