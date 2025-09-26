特朗普晤埃爾多安　籲停買俄羅斯石油　暗示可解除制裁及賣戰機

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月25日在白宮會見土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）。特朗普呼籲土耳其停止購買俄羅斯石油，並暗示可以讓土耳其購買美國的F-35戰鬥機，並解除對土耳其的制裁。



據路透社報道，這是埃爾多安近6年來首次訪問白宮，他在橢圓形辦公室受到特朗普的接待。

土耳其是俄羅斯石油在歐洲的主要購買國之一。特朗普在會談開始前向媒體表示：「我希望他（埃爾多安）停止從俄羅斯購買任何石油。」

2024年6月5日，德國柏林舍訥費爾德機場，洛歇馬丁公司的F-35戰鬥機在國際航空展（ILA）開幕當天進行表演。（Reuters）

當被問及是否願意與土耳其達成出售F-35戰機的協議時，特朗普回答：「我認為他會成功買到他想買的東西。如果我們會談順利的話，甚至可以立即解除對土耳其的制裁。」

特朗普稱埃爾多安是一位「非常強悍的人」，並表示在前總統拜登（Joe Biden）執政期間，自己和埃爾多安始終保持着「朋友關係」。

然而，特朗普於2020年曾因土耳其購買俄羅斯S-400導彈防禦系統，向土耳其施加制裁。

2025年9月25日，美國華盛頓特區，美國總統特朗普（Donald Trump，右）與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan，左）在白宮會晤時握手。（Reuters）

25日的會談重燃土耳其的希望，埃爾多安表示，此次會談將聚焦於國防產業議題，包括F-35戰機事宜，以及安卡拉同時尋求採購的40架F-16戰機的談判，此外區域戰爭、能源與貿易議題亦在討論之列。