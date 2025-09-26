美國防長緊急召集全球數百名美軍高級將領 9.30到維珍尼亞州開會
撰文：莊勁菲
出版：更新：
美媒引述消息人士9月25日透露，美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）下令召集駐守世界各地的數百名美國高級軍官，於下周二（30日）前往維珍尼亞州的海軍基地舉行會議，但未透露會議原因。五角大樓發言人帕內爾（Sean Parnell）同日在一份聲明中確認了這一消息。
《華盛頓郵報》引述多名官員表示，預計這次會議將在維珍尼亞州匡堤科（Quantico）的軍事基地舉行。目前尚不清楚赫格塞斯為何突然命令大量將軍和海軍上將，在如此短的時間內聚集在一個地方開會。
一位知情人士稱，他們聽過各種各樣的說法，從集體體能測試、國防部狀況簡報到大規模解僱軍官，但無論原因如何，突然召集如此多的高級軍官參加會議都是極不尋常的。
據十多位知情人士透露，這項命令幾乎發給了全球所有美軍高級指揮官。該指令於本週較早時間發布，正值美國政府可能停擺之際。而赫格塞思公開的政治舉動加劇了其反對者的擔憂，他們擔心他正在抹殺國防部作為無黨派機構的地位。
美軍在美國、亞洲、歐洲和中東等全球各地共有約800名將軍和上將。熟悉此事的消息人士透露，赫格塞思的命令所適用的軍官中，每人通常會帶着一名高級士兵顧問和幾名低階軍事助手一同出行，這意味着參加會議的總人數可能超過1000人。
赫格塞思5月曾經下令大幅削減美軍將領和軍官數目至少20%，目前不清楚下星期的會議是否與有關指令有關。
美防長再撤走700名派駐洛杉磯海軍陸戰隊員 指洛城局勢恢復穩定美國防部要求不報道未經授權資訊 否則吊銷記者證中美防長視像通話 董軍：任何「以台制華」圖謀和干涉都將被挫敗微軟被爆僱中國員工維護美軍系統 回應稱將停止 美防長下令調查