美國防長緊急召集全球數百名美軍高級將領　9.30到維珍尼亞州開會

美媒引述消息人士9月25日透露，美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）下令召集駐守世界各地的數百名美國高級軍官，於下周二（30日）前往維珍尼亞州的海軍基地舉行會議，但未透露會議原因。五角大樓發言人帕內爾（Sean Parnell）同日在一份聲明中確認了這一消息。



《華盛頓郵報》引述多名官員表示，預計這次會議將在維珍尼亞州匡堤科（Quantico）的軍事基地舉行。目前尚不清楚赫格塞斯為何突然命令大量將軍和海軍上將，在如此短的時間內聚集在一個地方開會。

圖為2025年9月21日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）出席Charlie Kirk的追悼會及發表講話。（Reuters）

一位知情人士稱，他們聽過各種各樣的說法，從集體體能測試、國防部狀況簡報到大規模解僱軍官，但無論原因如何，突然召集如此多的高級軍官參加會議都是極不尋常的。

據十多位知情人士透露，這項命令幾乎發給了全球所有美軍高級指揮官。該指令於本週較早時間發布，正值美國政府可能停擺之際。而赫格塞思公開的政治舉動加劇了其反對者的擔憂，他們擔心他正在抹殺國防部作為無黨派機構的地位。

美軍在美國、亞洲、歐洲和中東等全球各地共有約800名將軍和上將。熟悉此事的消息人士透露，赫格塞思的命令所適用的軍官中，每人通常會帶着一名高級士兵顧問和幾名低階軍事助手一同出行，這意味着參加會議的總人數可能超過1000人。

2025年4月27日，在菲律賓三描禮士省聖安東尼奧海軍基地，美軍和菲律賓軍方舉行一年一度的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演。圖為美國士兵在海軍陸戰隊防空綜合系統（MADIS）旁交談。（Reuters）

赫格塞思5月曾經下令大幅削減美軍將領和軍官數目至少20%，目前不清楚下星期的會議是否與有關指令有關。