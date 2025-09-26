美國CDC：一種超級耐藥菌感染個案急增　對所有抗生素近乎無敵

美國疾病控制和預防中心（CDC）在新一期美國《內科學紀事》報告說，一種超級耐藥菌NDM-CRE導致的感染正在急劇增長，2019年至2023年間美國的感染病例激增逾460%。



新華社報道，NDM-CRE屬於耐碳青黴烯類腸桿菌科細菌（CRE），此類細菌對多種抗生素具有耐藥性。NDM指新德里金屬-β-內酰胺酶（New Delhi metallo-β-lactamase），擁有這種酶的細菌對幾乎所有現有抗生素產生耐藥性，導致治療選擇極其有限，感染相關的致殘率和死亡率居高不下。

CDC數據顯示，2020年美國報告CRE感染病例約1.27萬宗，導致1100人死亡。最新研究證實，NDM-CRE的上升趨勢可能加劇CRE感染及相關死亡。

圖為2025年8月27日，位於美國亞特蘭大（Atlanta）的疾病控制和預防中心（CDC）總部。（Reuters）

報告數據指出，2019年至2023年間，美國NDM-CRE感染病例激增逾460%。NDM-CRE造成的肺炎、血流感染、尿道感染和傷口感染等感染極難治療且可能致命。由於多數臨床實驗室檢測能力不足，診斷也面臨挑戰。

CDC在新聞稿中稱，NDM-CRE在美國歷來罕見，醫護人員在治療CRE感染時可能不會考慮這種耐藥菌，導致選用無效的治療方案。耐藥菌傳播潛力強，若無有效防控措施，可能在醫療機構及社區快速傳播。

圖為耐碳青黴烯類腸桿菌科細菌的3D透視圖。（James Archer/CDC）

當局建議，醫療機構對這一耐藥菌保持警惕，確診CRE感染後，立即進行碳青黴烯酶分型檢測，確保患者獲得有效治療。

