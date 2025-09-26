英國計劃推出數碼身份證　施紀賢：有助打擊非法移民

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）預計在9月26日較後時間宣布推出數碼身份證計劃，指此舉有助打擊非法移民問題。



天空新聞（Sky News）報道，施紀賢稱新措施在將來會成為就業的規定，他表示了解打工一族對當地非法移民情況的憂慮，因此一個更穩固的邊境及受控制的遷移屬合理要求，而現屆政府正聆聽及兌現大家的意見。

2025年9月4日，蘇格蘭格拉斯哥，英國首相施紀賢 (Keir Starmer) 在參觀貝宜系統斯考斯頓工廠（BAE Systems Scotstoun）時與船舶建造商交談。（Reuters）

施紀賢提到，數碼身份證為英國帶來龐大機會，形容此舉可導致非法人士更難工作，令英國邊界變得更鞏固。他同時指新措施為當地公民帶來無數福利，例如無需急於尋找水電費單作為身份證明，可以更迅速地獲得申請駕駛執照、托兒及福利等主要服務。

他25日於《每日電訊報》撰文，揚言在今屆國會任期屆滿前完成規定民眾持有數碼身份證的計劃。根據計劃內容，英國成年身份證持有人在租屋或展開新工作時，需要透過智能電話應用程式展示數碼身份證，與中央資料庫比對後，證明在當地居住及工作的權利。

2025年8月22日，英國切森特（Cheshunt），反移民示威者在當地一間酒店外揮舞英國國旗及反移民標語。（Reuters）

目前英國勞工需要展示最少一種實體身份證明，惟當局憂慮這些文件或有偽造可能；而法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）曾多次警告英國缺乏身份證措施是非法移民橫渡英倫海峽的主要理由，形容他們以為容易在黑市就業。

英國曾在戰時規定民眾持有身份證，惟在1952年廢除。