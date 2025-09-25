特朗普傳今簽涉TikTok行政令　投資陣容惹關注　自由派媒體憂右傾

美國總統特朗普（Donald Trump）一直要求中國字節跳動（ByteDance）出售旗下影片分享應用程式TikTok（抖音海外版）美國業務，並與中國達成基本框架共識，路透社最新引述消息指特朗普9月25日將簽署行政命令，宣布TikTok美國版賣盤協議符合2024年法律規定的要求。這場賣盤交易的投資陣容一直引來關注，美國有自由派媒體擔憂TikTok美國版未來會「右傾」。



美媒流傳的最新協議顯示，TikTok的美國業務將從字節跳動剝離，由以甲骨文為首的美國財團接手。有自由派美媒指，仔細審視投資方名單不難發現，其濃厚的政治色彩引發對TikTok可能變為右翼「政治宣傳工具」的憂慮。

2025年9月23日，美國紐約，總統特朗普（Donald Trump）在聯合國總部出席第80屆聯合國大會時發表演說。（Reuters）

投資陣容的政治底色

收購陣營的核心成員與美國保守勢力關係密切。其中甲骨文創辦人Larry Ellison是公開的特朗普支持者，也與共和黨關係緊密，前聯合行政總裁Safra Catz是特朗普的親密盟友。

參與投資的Marc Andreesen被視為矽谷的MAGA代表人物，另一投資方、梅鐸家族的霍士公司，旗下擁有包括霍士新聞在內多間右翼傳媒。

美媒指，此意味讓右翼再次「接管」一個超級流行社交媒體應用程式的機會大增。

圖為2025年1月21日，美國新任總統特朗普（Donald Trump）在白宮公布AI基建計劃，甲骨文（Oracle）聯合創辦人艾利森（Larry Ellison）出席及發表講話。（Reuters）

Twitter的前車之鑑？

Elon Musk收購Twitter後把它改名為X，平台言論生態被指急劇右轉，美媒認為同一情況也有可能在TikTok美國版發生。

英國《衛報》9月24日則刊出題為《梅鐸的TikTok？特朗普為盟友提供另一個控制媒體手段》的評論文章指，雖然協議細節尚未確定，但若然就如報道中的內容，有關安排將讓特朗普的富翁盟友對美國媒體平台擁有前所未有的控制權。