聯合國大會｜李強：中國始終是世界和平安全的堅定維護者

聯合國大會繼續在紐約舉行，中國國務院總理李強9月26日（周五）發表演講，他談到世界進入新的動盪、變革時期，單邊主義、冷戰思維抬頭。李強強調，面向未來，中國願同各方一道維護聯合國憲章宗旨和原則，弘揚多邊主義精神，積極落實四大全球倡議，朝着構建人類命運共同體的崇高目標不斷邁進。



李強在發言中表示，今年是世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是聯合國成立80周年。回首既往，我們可以得出一些寶貴啟示：和平與發展是各國人民最熱切的共同期盼，團結合作是人類進步最強大的力量源泉，公平正義是國際社會最重要的價值追求。

2025年9月26日，李強在聯合國大會上演講（Reuters）

李強強調，中國作為聯合國創始會員國，始終積極參與全球事務，努力推動提升人類福祉。這些年，習近平主席先後提出構建人類命運共同體理念和全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，為應對世界變局、破解緊迫難題貢獻了中國智慧和中國方案。

特別是這個月初在上海合作組織天津峰會上提出的全球治理倡議，強調奉行主權平等、遵守國際法治、踐行多邊主義、倡導以人為本、注重行動導向，為建設一個更加公正合理的全球治理體系指引了正確方向，提供了重要路徑。中方願同各方一道採取協調有力行動，解決更多實際問題，推進世界和平與發展。

李強指出，當前世界進入新的動盪變革期，單邊主義、冷戰思維捲土重來，國際規則秩序受到嚴重衝擊，國際體系屢遭破壞，人類再一次來到何去何從的十字路口。凡天下有識之士都不禁要問：歷經磨難，人類難道不應該更有良知、更加理性地善待彼此、和平共處？

面對諸如人道主義災難的種種不堪，難道可以對那些公然踐踏公平正義的暴行視而不見、聽之任之？對一些毫無底線的霸道霸凌行徑，難道應該因懾於強權而保持沉默、逆來順受？先輩們在建立聯合國之初的那一腔熱血和執着追求，難道就任其在歷史的天空中隨風飄散？中國人常講，不忘初心，方得始終。追求和平、進步、發展，就是我們紀念勝利的初心所在，就是我們攜手奮鬥的使命所在。

李強強調，我們或許不能回到過去，但完全可以創造更好的未來。在世界變亂交織之際，我們要共築和平、共享安全。在全球增長乏力之際，我們要重振合作、謀求共贏。在多元文明激盪之際，我們要倡導對話、美美與共。在新型挑戰頻出之際，我們要攜手應對、共護家園。

李強表示，中國始終是世界和平安全的堅定維護者、全球共同發展的重要推動者、文明交流互鑒的積極踐行者、應對全球性挑戰的負責任參與者。面向未來，中國願同各方一道維護聯合國憲章宗旨和原則，弘揚多邊主義精神，積極落實四大全球倡議，朝着構建人類命運共同體的崇高目標不斷邁進。