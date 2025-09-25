聯合國大會｜特朗普控訴遭「三重陷害」：特勤局已介入調查

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）出席聯合國大會時接連遭遇扶手電梯故障、提詞機熄屏和現場觀眾一度聽不到他說話的問題。他周四（9月25日）形容自己三度遭到「陷害」，稱美國特勤局正在調查事件。



特朗普稱，倘若自己和妻子梅拉尼婭（Melania Trump）乘搭扶手電梯時未有緊握扶手，那將是一場災難，「這絕對是蓄意破壞」。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）出席聯合國大會時接連遭遇扶手電梯故障、提詞機熄屏和現場觀眾一度聽不到他說話的問題。他2025年9月25日形容自己碰上「三重破壞」，稱美國特勤局正在調查事件。特朗普在Truth Social稱：「不是一件，不是兩件，而是三件非常險惡的事件！」（Truth Social@realDonaldTrump）

79歲的特朗普和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）周二抵達紐約聯合國總部正門後，先讓記者們拍完照，便登上自動扶手電梯，豈料扶手電梯在此時突然停止運作，讓特朗普和梅拉尼婭露出尷尬神色，甚至回頭望向記者。最後兩人只能踏上未有運作的扶手電梯，變成「行樓梯」。

白宮之後質疑有人故意把扶手電梯暫停運作，發言人萊維特（Karoline Leavitt）在社交網站發文稱：「如果聯合國有人在總統和第一夫人踏上扶梯時故意阻止扶梯，那麼他們應該被解僱並立即接受調查。」

2025年9月23日，特朗普和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）遇上扶手電梯停止運作後，只好「行樓梯」（Reuters）

她此前還提到《倫敦時報》周日的一篇報道，該報道稱，在美國大幅削減資助的背景下，聯合國工作人員曾開玩笑說他們會關掉自動扶手電梯，並「告訴特朗普我們沒錢了」。

在聯合國大會演講期間，特朗普的提詞機又遇上無法正常運作的事件，他當時說：「操作這個提詞機的人麻煩大了」。隨後他把自己的連環不幸與他所說的聯合國多重失誤聯繫起來，「這就是我從聯合國得到的兩樣東西，一部破扶梯和一個壞提詞機。真是太感謝了。自動扶手電梯在上行途中突然停在中間。如果第一夫人身體不好，她可能就摔倒了，但她身體質素很好。我們的身體都很好。」

美國廣播公司（ABC）引述不具名的聯合國官員回應稱，是白宮一方負責為特朗普操作提詞機。

特朗普在文中提到，先是扶手電梯事件，再是糟糕的提詞器，演講後還發現現場音響出現問題，在場人士中，只有戴着翻譯耳機的人才能聽到特朗普的演講，坐在台下的梅拉尼婭告訴特朗普，演講全程都聽不見他說一個字。