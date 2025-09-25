聯合國大會｜各說各話分歧凸顯　暴露問題然而無能為力

二戰硝煙散盡後，聯合國應運而生。它曾以「人類共同事業」的美好願景凝聚了各方共識，以「和平與發展」的崇高使命重建了戰後國際秩序。今年，是第80屆聯合國大會。然而，殘酷的事實是：全球地緣衝突持續升級。



開幕首日，多邊主義與單邊主義立場便在聯合國講台上正面交鋒。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在開幕式講話中系統闡述了強化多邊機制的立場，強調「多極化若無健全的多邊機制，將招致混亂」，呼籲會員國支持《未來契約》及「聯合國80周年倡議」。

多國領導人對古特雷斯的多邊主義主張作出積極回應。比如巴西總統盧拉（Lula da Silva）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）與哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）等。馬克龍直指「對聯合國最嚴厲的批評者，正是那些企圖改變遊戲規則的人」。

圖為2025年9月22日，聯合國舉行關於巴勒斯坦議題的高級別國際會議，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）宣布法國承認巴勒斯坦國。（Reuters）

然而，美國就對此表現出截然不同的立場。特朗普在發言中貶損聯合國「只會發佈措辭強硬的信件和空談」，同時宣稱美國「承擔重擔、支付帳單、取得成果」，試圖將自己塑造為「唯一能解決世界問題」的領導人。更具諷刺意味的是，特朗普口中「貢獻最多」的美國，恰恰是聯合國最大的欠費國，其近年屢次「退群」的行為，嚴重削弱了多邊機制根基。

此外，特朗普的演講中還充斥着對多邊主義理念的質疑與否定。特朗普在發言中矛頭指向聯合國，聲稱他「結束了7場戰爭」，而聯合國卻未提供任何幫助。特朗普在聯大的演講像一面鏡子，不僅折射出其個人風格的偏執，更暴露出霸權思維與全球化時代浪潮的深刻脫節。

特別在在核心議題——「是否承認巴勒斯坦國」，在本次聯大會議上國際社會形成鮮明對立，進一步凸顯了和平與對抗兩條路線的激烈碰撞。美國不僅拒絕參與法國與沙特阿拉伯聯合主辦的關於「兩國方案」的高級別會議，還成為全球僅有的10個投票反對相關決議的國家之一。但國際社會支援巴勒斯坦建國、落實「兩國方案」的呼聲依然高漲。承認巴勒斯坦國的國家數量增至157個，佔聯合國會員國的81%。

2025年9月23日，美國紐約，總統特朗普（Donald Trump）出席聯合國大會第80屆會議一般性辯論時發表講話後，做出手勢。（Reuters）

但也不可否認，在聯合國層面，是否通過「兩國方案」實現公正和平這一根本性問題上，國際社會與美以之間存在一道難以逾越的鴻溝。而聯合國似乎也無能為力。

確實，隨着國際格局的深刻演變，聯合國正面臨着來自內外兩個方面的多重挑戰。外部三大挑戰：單邊主義、地區衝突與治理赤字。內部也有三大難題：利益博弈、效率低下與資金短缺。

大國博弈影響內部決策。近年來，美國等西方大國將本國利益放在首位，將聯合國視為實現其戰略目標的工具，頻頻在議事程式、委員會人員組成等事務性問題上大做文章，致使聯合國的公正性、中立性遭到質疑。其次，機構效率低下影響執行力。近日，中方代表在「聯合國80周年改革倡議」特設工作組會議上指出，「會員國對聯合國文山會海深有體會，對改進會議和文件多有共鳴」。古特雷斯也直言，「會議太多，報告過量」。

聯合國還面臨着嚴重的官僚主義問題，決策過程緩慢，專案預算常年「沉睡」，資金使用不夠透明。此外就是財政短缺導致日常運轉受阻。截至9月中旬，聯合國193個會員國中，仍有60多個國家尚未交齊2025年的會費，其中美國拖欠的會費就高達30億美元。

聯合國今天依然是國際社會的最大公約數，它依然是各國坐在一起表達不滿的地方，也是即使是最小的會員國也能發聲的地方。(Reuters)

面對重重挑戰，推進聯合國改革已經成為國際社會普遍共識，但在如何改的問題上卻存在很大分歧。9月23日，中國國務院總理李強在中方主辦的全球發展倡議高級別會議上表示，中方願同各方落實全球發展倡議，加快推進聯合國2030年可持續發展議程。

正如中國最高領導人所強調的：「世界只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系；只有一個秩序，就是以國際法為基礎的國際秩序；只有一套規則，就是以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。」針對聯合國改革中國也提出堅持初心使命、宣導務實高效、注重行動導向、加強調查研究、平衡三大支柱五點改革建議，聯合國在本月的報告中予以積極回應。

聯合國大會的一般性辯論清晰表明，世界多極化已從趨勢轉化為現實。特朗普政府的單邊主義、中國的改革倡議、歐盟的中間路線以及全球南方的多元訴求，共同構成了一幅複雜的國際政治圖景。國際秩序的未來走向將不再由單一力量主導，而是由多種力量的長期博弈決定。

80年後的今天，人類面臨的問題不是更少了，而是更多了。面對重重挑戰，需要重溫聯合國的創立初心，需要重申對聯合國憲章宗旨和原則的承諾，更需要真正推動聯合國在新形勢下重振權威和活力。