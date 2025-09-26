巴基斯坦總理白宮會晤特朗普　以關鍵礦產「利誘」特朗普湊效？

美國總統特朗普（Donald Trump）9月25 日於白宮會見巴基斯坦總理謝里夫（Shahbaz Sharif），討論了停止加沙衝突的問題。這是自2019年7月以來美國總統與巴基斯坦總理首次在白宮會面；此次會面也是在美巴關係在經歷多年緊張之後，迎來近數個月逐漸緩和之際。兩位領導人此前曾於周二會晤，當時卡塔爾、土耳其、沙特阿拉伯、印尼等國的領導人也出席了這場會晤。



特朗普周四在與謝里夫和巴基斯坦陸軍總司令穆尼爾（Asim Munir）的會晤前，在橢圓形辦公室對記者發表講話，他稱：「我們有一位偉大的領導人即將到來，巴基斯坦總理和穆尼爾元帥。兩人都非常優秀，他們來了，現在可能就在這個房間裏。」

這次會晤的重點除了加沙問題外，還討論了雙邊關係、地區和國際問題，包括阿富汗、反恐合作以及貿易問題。據巴基斯坦總理辦公室的聲明稱，美國副總統萬斯（JD Vance）和國務卿魯比奧（Marco Rubio）也出席了此次會晤。

由關係破裂到特名特朗普拿和平奬？

過去，巴基斯坦對美國的主要戰略價值是其作為安全夥伴的角色，先是在蘇聯佔領阿富汗期間，然後到「反恐戰爭」期間。然而，隨着美國戰略界越來越多人，包括特朗普本人，指責巴方虛偽不堪、不值得信任，尤其是在美軍於2011年在巴基斯坦阿伯塔巴德找到並擊殺蓋達組織首領拉登（Osama Bin Laden）之後，兩國關係逐漸破裂。

2018 年，美國從阿富汗撤軍後，更停止了對巴基斯坦的軍事援助。此後，由於華盛頓的無人機襲擊計畫以及美國與其主要對手印度的關係日益密切，美巴兩國關係進一步惡化。

然而，在特朗普的第二任期以來，兩國關係逐漸升溫。今年3月，特朗普對美國國會發表講話時，感謝巴基斯坦在打擊恐怖主義方面提供的支持。三個月後，巴基斯坦還公開支持授予美國總統諾貝爾和平獎，當時巴基斯坦與印度爆發了一場為期4天的衝突；而美國和巴基斯坦均稱這場衝突的結束得益於美國總統的斡旋，雖然印度官員對此作出了否認。

在此當中，穆尼爾可說是扮演着重要角色。他被普遍認為是巴基斯坦最有權力的領導人；巴基斯坦軍方不論是在外交政策、國內政治和經濟等關鍵事務上，皆擁有最終決定權。自 6 月以來他已兩度訪問美國，其中包括特朗普在白宮為他舉辦的私人午餐會。

關鍵礦產或成「掌控未來的基石」

本月8日，謝里夫和穆尼爾還有美巴兩國的高級官員出席了簽署儀式，並簽署了兩份諒解備忘錄。這份重要協定的內容，是關於巴基斯坦向美國供應關鍵礦產和稀土元素。此前，特朗普於7月還承諾與巴方合作開發其「龐大的石油儲備」，有美國企業更為此向巴基斯坦礦產投資5億美元。

隨着這份關鍵礦產的簽署，有分析指巴基斯坦的做法似乎正在奏效，兩國關係正在不斷地持續和深化改善。其中，特朗普對巴基斯坦商品徵收19%的關稅是所有南亞國家中最低的；相反，巴基斯坦長年的競爭對手、美國一直偏愛的合作夥伴印度，卻被徵收了高達50%的關稅。

鑑於中國掌握着足以拿捏美國的王牌——稀土，美國一直想要為此尋找替代品，即為該國國內的工業、國防和清潔能源轉型至關重要的礦產和稀土資源，而巴基斯坦可能是一個頗具吸引力的稀土供應國；這使得雙方可謂一拍即合。

有不願透露姓名的巴方陸軍高層向媒體指出，這是一次「戰略握手」（Strategic handshake），蘊含着經濟機遇、資源外交和象徵性重新調整。他說：「這不僅僅關乎地下岩石，還關乎誰掌控着未來的基石。對巴基斯坦來說，這是一個展現其礦產敘事，並將其與民族自豪感和傳統聯繫起來的機會。對美國來說，這是在全球資源政治棋盤上的一次戰略舉措。」

無論如何，謝里夫與特朗普於白宮的是次會晤，對印度來說必然是意義重大，畢竟如果美巴關係日益密切，有機會令印美關係變得緊張。何況，特朗普對印度加徵關稅並收緊簽證規定，已經激怒了印度。因此，南亞的地緣政治局勢會否迎來重大變化，值得外界持續關注。