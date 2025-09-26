交易詭才Trump｜特朗普為什麼怒噴全世界？

特朗普總統近期有些氣積鬱結，頗為不爽。他終於藉助在聯合國演講的機會，怒發心中的怨氣，直噴聯合國是個沒用的腐敗組織，並抨擊了全球的盟友和敵人。

特朗普（Donald Trump）在演講中，質疑聯合國是否應該存在，痛斥聯合國不是穩定器反而是動亂源。特朗普對着與會眾多領導人說，「你們的國家正在走向地獄」，你們「在失敗的道路上前行」，並列出了一長串不滿事項。

特朗普發出號召，希望大家跟美國並肩而行。他認為，穆斯林，極左，共產主義……都想絆倒上帝眷顧着的美國。美國必須贏。不然，世界將一片黑暗……。的確，特朗普最近相當煩躁，無論是國內的「造反派」還是國際上所謂的盟友與敵人都讓他異常惱怒。

2025年9月23日，特朗普在聯合國大會上發言（Reuters）

首先，美國聯邦巡迴上訴法院在8月底裁定特朗普無權實施多數關稅措施，就已讓特朗普相當憤懣。他認為自己在為國家獲取更多財富，努力舒緩債務危機，而國家內部的「深層政府」依舊在進行大肆破壞。如果其全球關稅行動最終被美國法院裁定非法，與歐盟、日本等經濟體達成的貿易協議將被廢除，美國將會遭受重大系列失敗。特朗普政府只能上訴到美國最高法院為其伸冤。

雖然最高法院大法官看似保守派佔據多數，但由特朗普本人提名的大法官艾米·科尼·巴雷特（Amy Coney Barrett）攜手首席大法官約翰·羅伯茨（John Roberts）在今年已經有兩次與自由派大法官聯合否決了特朗普政府的要求。

美國捏着盟友們的七寸，因此特朗普政府只使用了一點手段就迫使它們達成了貿易協議。但盟友們都豎起了反骨，包括政商領導人與商界領袖越來越公開地表達不滿，認為自己的國家被迫就範，並質疑繼續順從特朗普的要求是否明智。

而那些與美國達成貿易協議的歐洲左翼領導人私下耳語，說這只是哄騙特朗普的小伎倆，隨着時間的流逝，很多協議內容都會不了了之。歐洲盟友也在通過反對以色列，承認巴勒斯坦國來掣肘美國。當然，更多與美國相左的小動作也在陸續出街。

統治歐洲的精英們，還在持續猛擊右翼力量，製造新的「事故」拱火俄烏戰爭，與俄羅斯得能源交易也在私下進行……歐洲對烏克蘭的大量戰爭「投資」，不可能毫無利益回收，它們也在千方百計吸取美國「最後的利益」。在這樣情況下，特朗普也在被歐洲裹挾下搖擺不定。

2025年4月7日，美國總統特朗普（右）在白宮橢圓形辦公室會見以色列總理內塔尼亞胡（左）。（Reuters）

以色列以及背後的猶太集團更是讓特朗普頭疼。他在8月29日接受媒體採訪時突然說，他見識過以色列的「最強遊說集團」，這樣的集團甚至能夠完全控制美國國會。但如今，（以色列控制國會）這樣的局面已不復存在。

但事實真的是這樣嗎？內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）去年還曾對某位亞洲前外交部長公開講，以色列絲毫不擔心美國，因為它們牢牢控制着美國國會。

特朗普喜歡猶太資本，但非常反感以色列透過猶太資本集團精準拿捏美國軟肋。或許美國「深層政府」的核心力量正是猶太資本集團。以色列能肆無忌憚轟炸卡塔爾，正是基於拿捏特朗普的自信。不要忘記，特朗普政府前任國家安全事務助理被解職的真正原因大概率是充當了以色列的傳聲筒。

特朗普非常看重場合與臉面，內塔尼亞胡領導的以色列轟炸同樣是美國最重要盟友的卡塔爾，這讓特朗普相當難堪，但美國卻別無選擇的繼續幫以色列擦乾淨屁股。可以想象到特朗普惱怒的氣鬱。

當然，最讓特朗普抓心撓肝的還是中國。雖然剛剛與中國最高領導人習近平再次通話，但中國絲毫沒有「屈服」的徵兆。就如一拳打在棉花上，就是無法產生預期物理效果。特朗普雖然聲稱明年初正式訪問中國，但能否成行真難預料。

凡此種種，哪一件事能讓特朗普順心？他看起來風光無限，但擺在特朗普面前的處處是挖好的坑，埋好的雷。

我本將心向明月，奈何明月照溝渠——這正是特朗普內心真實的寫照。