日本修改南海海槽30年內發生大地震機率　從80%修正到最高90%以上

據日媒報道，日本政府地震調查委員會9月26日（周五）宣布，修改南海海槽在未來30年內發生8級至9級大地震的長期評估，將發生機率從之前的「約80%」改為「約60至90%以上」。報道指這是考慮到過去的數據誤差和預測的不確定性，並採用新計算方法後得出的結果，並非地震發生危險性變大。



據共同網報道，地震調查委員會委員長平田直（東京大學名譽教授）向民眾呼籲：「隨時都有可能發生地震的情況並未改變，希望大家繼續保持警惕，推進防災措施。」

日本媒體就地震調查委員會修改南海海槽發生大地震機率的報道：

作為長期評估的一部份，調查委員會公布了未來可能發生的地震規模和緊迫度。南海海槽按照過去的地震間隔，18世紀以後3次地震導致的室津港（高知縣室戶市）隆起量，在2013年的評估中預測30年內的發生機率為「60至70%」。到下一次地震發生為止，機率會逐步上升，因而在今年1月上調至「約80%」。

報道指，這次的修改反映了室津港隆起量數據誤差的新研究內容。用有限數據可作出推算的新方法進行計算，結果顯示30年以內的發生機率為「約60至90%以上」。另一方面，不使用隆起量的計算結果為「20至50%」，從鼓勵大眾推進防災措施的角度出發，調查委員會選擇突出強調「約60至90%以上」的機率。

報道又提到，南海海槽地震據稱每隔大約100至150年發生一次，現時距離1944年的「昭和東南海地震」和1946年「昭和南海地震」已過去約80年。