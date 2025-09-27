特朗普扣起40億美元外援撥款惹官非　美國最高法院裁定白宮勝訴

美國最高法院周五（9月26日）再次做出有利於總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的裁決，允許政府扣住國會批准用於本財政年度的約40億美元對外援助撥款。



路透社報道，美國憲法賦予國會財政支配權，這宗訴訟引發了總統有多大權力撤銷與其政策不符的項目國會撥款的質疑。

大法官們26日批准司法部的請求，駁回下級法官的一項判決。爭議焦點是美國國會去年通過的一筆40億美元外援撥款上月被特朗普政府扣起，援助團體為此提出訴訟。華盛頓特區聯邦地區法官阿里（Amir Ali）此前裁定，行政部門無權單方面阻止國會批准的資金發放。

特朗普政府7月1日宣布，即日起正式關閉運營近64年的美國國際開發署。(Reuters)

最高法院按保守派多數的6比3比例作出決定，三名自由派大法官持不同意見。

最高法院在未簽署的命令中表示，援助團體可能缺乏提起訴訟的法律依據，而且在現階段做出不利於總統的裁決可能會削弱總統處理外交事務的權力。

由自由派大法官卡根（Elena Kagan）撰寫的異議書說，這項裁決是對美國政府三權分立的憲法原則的侮辱， 指憲法「賦予國會通過頒佈撥款法做出開支決定的權力」。

卡根寫道：「如果這些法律要求必須履行資金義務，而且國會沒有撤銷或通過其他行動解除行政部門的這一義務，行政部門就必須遵守。」

圖為2025年2月3日，美國國際開發署（USAID）大樓外有民眾抗議，指責主管政府效率部（DOGE）的富豪馬斯克（Elon Musk）關閉USAID等聯邦機構。（Reuters）

另外兩位自由派大法官索托馬約爾（Sonia Sotomayor）和傑克遜（Ketanji Brown Jackson），與卡根共同簽署這份異議書。

特朗普政府在提交給法庭的文件中表示，被扣住的外援撥款「與美國外交政策相悖」，這反映了倡議「美國優先」的特朗普致力於削減美國對外援助。特朗普已解散了美國主要的對外援助機構——美國國際開發署（USAID）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

