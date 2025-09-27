特朗普赴聯合國大會遇壞𨋢　霍士主播籲轟炸聯合國後道歉｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月23日到紐約聯合國總部，遭遇自動扶手梯和提詞器故障，場面一度非常尷尬。霍士新聞頻道（Fox News）主持人Jesse Watters其後在節目中表示，特朗普遭到陷害，美國要麼退出聯合國，要麼應該轟炸聯合國。聯合國秘書長發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）26日表示，聯合國事後已聯繫霍士新聞，Jesse Watters亦私下做出道歉。



《霍士新聞》主持人指特朗普遭陷害，美國應退出或轟炸聯合國：

Jesse Watters23日（周二）在其節目中提及，總統特朗普前往到聯合國總部的遭遇。主持人表示：「美國要麼得退出聯合國，要麼轟炸它。也許用點毒氣？我們需要摧毀它！」

迪雅里克26日（周五）表示，Jesse Watters已私下向聯合國全球通訊主管弗莱明（Melissa Fleming）道歉。

迪雅里克還說：「我們痛苦地意識到，當聯合國受到威脅時，現實將會發生什麼。我們在巴格達失去了朋友。我親身走過阿爾及爾（Algiers，阿爾及利亞首都）聯合國大樓遭到轟炸的廢墟，我們在阿布賈（Abuja，尼日利亞首都）的同事也遭到轟炸，」

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）周三在社交平台X（舊稱Twitter）發文，暗示特朗普的尷尬遭遇是有心之舉：「如果聯合國有人在總統和第一夫人踏上自動扶梯時故意阻攔，就應該立即解僱他們並接受調查。」