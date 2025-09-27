特朗普要求微軟解僱全球事務總監　聲稱威脅國安參與深層政府陰謀

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月26日在旗下社交平台發文，要求微軟（Microsoft）解僱旗下全球事務總監莫納科（Lisa Monaco），聲稱曾在上屆政府擔任司法部副部長的對方參與深層政府陰謀（Deep State Conspiracies），威脅國家安全。



特朗普在帖文中，聲稱莫科納參與策劃一系列針對自己的政治事件，例如聲稱民主黨炒作自己與俄羅斯勾結，以阻礙自己參與2016年美國總統大選；協助處理2021年特朗普支持者衝擊國會山莊的案件；以及2022年FBI突襲搜查自己住所海湖莊園等。

2025年9月26日，圖為特朗普在旗下社交平台發文，命令微軟解僱旗下全球事務總監莫納科（Lisa Monaco）。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

特朗普強調自己領導的旗下政府，因莫科納的不當行為，已經剝奪她的所有的安全許可權，取消了她對國家安全情報的訪問權限，還指控莫科納受微軟聘用擔任全球事務總監，擁有接觸高度敏感信息的權限是「不可接受」，微軟應立即解僱她。

莫科納曾出任前總統奧巴馬（Barack Obama）的安全顧問，並在上屆拜登（Joe Biden）政府出任司法部副部長。美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道指，微軟拒絕對此事置評。