特朗普歷史首次炒掉聯儲局理事　減息、擴權之外的政府「武器化」

8月25日，特朗普（Donald Trump）在社交平台Truth Social上公布聲明，以聯儲局（Fed）史上首位黑人女性理事庫克（Lisa Cook）被指控房屋貸款詐騙為由，即時將她炒掉，使她成為聯儲局成立近112年以來首個被總統以「正當理由」（for cause）炒掉的聯儲局官員。

新聞一出，美元匯價下跌、金價上升，顯示出人們對於聯儲局貨幣政策失去獨立性的擔心。

雖然聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在傑克遜霍爾（Jackson Hole）會議上已經暗示9月減息，但其為提振就業的減息幅度無論如何也不會是像特朗普心中所想的至少大減一個百分點的大變動。

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）2025年8月21日出席年度傑克遜霍爾（Jackson Hole）會議（Reuters）

早前，特朗普已經在炒作聯儲局大樓翻新工程超支的「裝修門」，甚至親身同鮑威爾一起巡視工地，似乎是要將大樓翻新的爭議作為未來炒掉鮑威爾的「正當理由」。炒聯儲局主席，必然驚動市場，特朗普一直留中不發。

如今，先炒掉由拜登（Joe Biden）任命、在議息決定上一直跟隨鮑威爾的庫克，可算是給鮑威爾，以及其餘5位在任的聯儲局理事、其他有份參與議息的聯邦儲備銀行總裁一個「下馬威」。

聯儲局接連人事大地震

事實上，這些不習慣在政治壓力之下工作的人員確實有可能抵受不住而主動離場。目前聯儲局理事會的另一名空缺就是由（拜登委任的）前理事庫格勒（Adriana Kugler）8月1日宣布提前辭職才構成。雖然庫格勒只以重返學術界為由解釋辭職決定，但庫格勒是聯儲局中的鷹派，與特朗普的減息要求格格不入，不少分析人士都認為她是不想面對白宮干預聯儲局貨幣政策的政治壓力而洗手不幹。

目前，聯儲局理事會入面只剩下三位民主黨任命的理事，其中由拜登任命的巴爾（Michael Barr）為免被牽連進特朗普干預聯儲局人事的官司，早已經自願放棄其銀行監管的副主席職務。

2025年7月24日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）參觀目前正在裝修的美聯儲總部大樓（Federal Reserve Board building）時，指著一份文件，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell，右）正核實文件上的數字。（Reuters）

如果庫克被免職不被法院推翻，特朗普再提名兩個親信、通過參議院投票成為聯儲局理事的話，聯儲局理事會的黨派劃分將會形成4個共和黨、3個民主黨的對比。雖然議息決定還有輪任的5名聯邦儲備銀行總裁參與，但全部12個聯邦儲備銀行總裁來年2月底都會任滿，其最終任命就要由聯儲局理事會通過。因此，控制了聯儲局理事會的多數，即使來年5月才任滿的鮑威爾還是聯儲局主席，特朗普對於聯儲局貨幣政策的影響力也將「提前」大大增加。

如今獲特朗普提名接替庫格勒的人物就是特朗普關稅戰背後的經濟理論家、白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）。

而兩位共和黨的現任聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）和鮑曼（Michelle Bowman）早前亦曾反對聯儲局維持利率不變的決定，是為1993年首次有理事正式表明異議，也可見他們對於特朗普減息主張的認同（兩人也是特朗普第一任期任命的，而沃勒亦是盛傳的下任聯儲局主席大熱之一）。兩人在拜登任內也曾拒絕支持芝加哥聯聯儲局銀行總裁的任命。

2023年6月21日，美國華盛頓特區，庫克（Lisa Cook）在參議院委員會聽證會上就其被提名連任聯儲會理事一事作證。（Reuters）

當然，即使特朗普能透過共和黨人佔聯儲局理事會多數來影響聯儲局決定，這些掛着經濟學家頭銜的人物也不一定會對特朗普唯命是從，不太可能會支持其一次過降息一個百分點甚至是三個百分點的主張。

而且，特朗普自己也不是完全不顧經濟現實的。從他關稅政策的多番調整，以至多次傳出即將要炒掉鮑威爾卻未有行動來看，特朗普不太可能會冒險讓他自己變成「以減息抗高通脹」的「埃爾多安2.0」（Recep Tayyip Erdogan，土耳其總統）。

不過，隨着鮑威爾本人也開始預告減息，再加上聯儲局的人事更替，鴿派將會佔得上風。箇中風險是，如果關稅未來造成的通脹不是一次性的，而是真的導致高通脹重臨，持久推高通脹預期，引發惡性循環的話，人們到時候已經對獨立性成疑的聯儲局抗擊通脹失去信心，這將會導致通脹更難受控。鮑威爾主持之下的軟着陸就再無從談起。

圖為2025年7月30日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後主持記者會。（Reuters）

庫克確是DEI時代的產物

在政治意涵上，這次特朗普炒掉庫克的決定明顯是其反DEI（多元平等包容）政策的延續。

庫克的主要學術研究之一就是美國種族隔離時代針對非裔美國人的暴力對黑人的經濟影響。她在學術界期間也曾參與推動少數族裔學生接觸經濟學的計劃。

雖然她的學術背景、政府背景（曾任財政部資深顧問；曾參與尼日利亞、盧旺達的銀行業及經濟發展政策顧問工作）都讓她足以擔任聯儲局理事，不過拜登時代擺明車馬提拔黑人的DEI政策，始終為共和黨人詬病，其首次任命在參議院中還要透過賀錦麗（Kamala Harris）當時以副總統身份介入投下關鍵一票才獲得通過。

特朗普政府這種反DEI的手法長期也受到部份共和黨支持者嘲笑，例如保守派搞笑假新聞網站Babylon Bees就曾「報道」特朗普下令去除（國際）象棋中的所有黑色棋子，認為黑子每次都比白子慢一步（按：白子先行），明顯是DEI聘用回來的。

除了反DEI的問題外，這次炒掉庫克的做法明顯是特朗普再一次嘗試擴權的行動。

2025年8月22日，美國總統特朗普戴上寫有「特朗普都是對的！」（Trump was right about everything！）帽子現身白宮橢圓形辦公室。（X/ @RapidResponse47）

總統「炒人」權力的再一次司法測試

首先，特朗普相信基於美國憲法第二條的所謂「單一行政權力理論」（英：Unitary Executive Theory），認為任何對於行政權力的限制都不合憲法。

在美國政制發展中，其中一種對總統權力的重要限制，就是像聯儲局這樣的獨立機制的人士任免權。最高法院的一個1935年案例（Humphrey's Executor v. United States）就裁定了國會可以立法限制總統解除獨立機構行政主管的權力，只要這些機構的工作是「半立法、半司法」即可。因此，總統只能夠在有「正當理由」的情況下－－並非只因政策立場不同－－炒掉這些機構的主管。

也就是出於這個原因，再加上1913年《聯邦儲備法》的規定，特朗普才會試圖四出尋找「正當理由」：在鮑威爾的例子中，這就是聯儲局大樓的「裝修門」；在庫克的例子中，這就是對她的房貸詐騙指控。

美國聯儲局大樓外觀。（Reuters）

不過，由於如今特朗普在美國最高法院有6對3保守派絕大多數的加持，而且大法官們也經常使用不必經過庭上法律辯論、不必提供詳細法律理據的「影子判決」（shadow docket），本年特朗普的「炒人權」就得到法院的保守派支持。

特朗普上任後很快就炒掉了執行集體談判權等勞工權益的國家勞動關係委員會（NLRB）主席，以及保障聯邦僱員權益的考績制度保護委員會（MSPB）主席，馬上引發官司（按：這是故意的）。最高法院最終支持了特朗普的決定，不過就煞有介事地提到其決定不適用於美國聯邦儲備局。

這一次特朗普炒掉庫克，很明顯就是想再測試一下最高法院的界線。

此刻對於庫克的房貸詐騙指控，案情其實是發生在2021年，早於庫克獲任命為聯儲局理事之前。很明顯當時她已經通過了背景審查。用她獲得任命之前所做的事作為炒掉她的理由，是否合乎法院眼中的「正當」？而且，房貸詐騙的指控還未經過法院判定罪成，這又能否算是個可用來炒掉聯儲局理事的理由？

聯邦政府「武器化」

除了總統擴權之外，這決針對庫克的行動也是特朗普「武器化」聯邦政府的明證。對於庫克的指控其實是由管理房利美（Fannie Mae）和房貸美（Freddie Mac）的聯邦住房金融署（FHFA）署長Bill Pulte提出的－－後者是特朗普的忠實支持者，其在社交媒體上的激進措辭也極有MAGA派的影子。

8月15日，Bill Pulte向司法部長邦迪（Pam Bondi）發信，指稱庫克在2021年涉嫌以同時將兩處不同房產列為「主要住所」的方式進行房貸詐欺－－庫克在密西根州及喬治亞州分別買房，在相隔兩週之內先後聲稱它們都是她的主要住所。由於主要住所的房貸風險較低，通常享有更優惠的利率，這就構成了Pulte指控庫克房貸詐騙的案情核心。

Bill Pulte在社交媒體上分享庫克將兩處不同房產列為「主要住所」的簽名圖片。（X截圖）

不過，庫克很明顯沒有意圖隱藏「犯法」，她自己其後也申報了當中一間住宅的出租收入。

此事很快就被特朗普拿來作為要求庫克「馬上辭職」的理據。他甚至質疑鮑威爾也有可能在為庫克隱瞞。

聯邦住房金融署的工作是要保證房利美、房貸美不要作出太高風險的投資，以免重演金融海嘯之後要美國納稅人來拯救的故事。不過，Bill Pulte很明顯就把其公職所接觸到的資料用來對付特朗普的政敵。

目前，除了庫克之外，曾經起訴特朗普民事詐騙勝訴（其5億美元罰款最近被推翻）的紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James），以及2019年主理特朗普第一次彈劾案的現任國會參議員希夫（Adam Schiff）也同樣被Pulte翻出虛報「主要住所」為由而轉介司法部調查。

而負責調查這些民主黨人的司法部官員，則是連共和黨參議員也不肯支持其哥倫比亞特區美國檢控官提名、最終迫使特朗普收回提名的特朗普死忠人物Ed Martin。

這一次特朗普炒掉庫克，在經濟政策上、政治文化上和政治鬥爭上都切中了他第二任期的主題。這一件只算得上是「半日頭條新聞」小事可能會變成聯儲局失去獨立性的轉捩點、DEI失勢的又一明證，以及總統權力擴張、政府職能被「武器化」等美國政治轉變的一幕過場戲。