聯合國大會｜美國官員遭尾隨進廁所滋擾辱罵　白宮批保安失職

聯合國大會繼續在紐約舉行，白宮9月26日表示有一名「精神錯亂的左翼分子」尾隨一名美國衛生部官員進廁所，遭錄影、騷擾和辱罵，該名滋擾者被捕，白宮批評保安不當。



該名美方官員為女性，負責美國衛生部的國際關係領域，為衛生部長小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）及其他衛生部高官在聯合國大會期間提供支援。

該女官員向霍士新聞指，她當時在聯合國總部走廊行走，一名女子開始斥責她，並用強光照射她的臉，又拿著錄影設備，她指對方斥她是「法西斯分子」、「納粹分子」，並高喊支持巴勒斯坦的言論。

位於紐約的聯合國總部（聯合國網站）

女官員稱她躲進洗手間的廁格內，該名滋擾者也試圖闖進去，把攝影機架在門上繼續拍攝，及繼續高叫。

該名女官員等待至尖叫聲停止後走出廁格，但之後發現對方在門口等她，在走廊上，對方繼續對她大喊大叫，用電筒照射她的臉，整個事件持續約10分鐘。

白宮發言人凱利（Anna Kelly）批評指，「精神錯亂的左翼分子跟蹤到洗手間，並錄影、肢體攻擊和辱罵，這名左翼分子不知何故可以突破多層保安進入會場。」

她指幸好該官員安全無虞，滋擾者被捕，她並批評稱「這只是聯合國在特朗普總統演講前、演講期間搞破壞之後的一系列不安且危險的失誤之一。」美國特勤局將調查事件。

2025年9月23日，特朗普和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）抵達位於紐約的聯合國總部，登上自動扶手電梯，豈料扶手電梯突然停止運作（Reuters）

霍士新聞引述知情人士指，該名滋擾者被控攻擊、嚴重騷擾、企圖攻擊和非法持有武器，他目前獲釋，預計11月13日出庭受審。

白宮方面對聯合國早有不滿，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）23日到聯合國大會演講期間，接連遇到扶手電梯故障、提詞機壞機和現場觀眾一度聽不到他說話的問題。他25日形容自己三度遭「陷害」，美國特勤局介入調查事件。