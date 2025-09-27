聯合國將逾150企業列黑名單　涉約旦河西岸以色列定居點非法營運

聯合國人權辦公室9月26日發布最新報告，將包括旅遊住宿平台Airbnb、Booking.com、Expedia、TripAdvisor在內的158間企業列入黑名單，認為涉事企業在約旦河西岸中，被認為非法的以色列定居點營運。



聯合國人權事務高級專員特克（Volker Turk）強調，報告突顯企業在衝突地區的責任，必須確保業務不會助長人權侵害，並呼籲各國政府採取行動。

名單中涵蓋多國跨國企業，包括美國、加拿大、德國、法國及中國等，不過大部份是以色列公司。而根據名單，在158間企業中，僅有復星國際（Fosun International）這一間來自中國的公司名列其中。

聯合國人權辦公室2025年9月26日發布報告，將158間企業列入黑名單，其中一間為中國公司復星國際。（聯合國人權辦公室）

Airbnb、Booking.com、Expedia早在2020年報告首次發布時就已名列其中，路透社引述Expedia強調，公司只是連結旅客與獨立經營的住宿，部份房源雖在爭議地區，但都有明確標示，並遵循國際法與制裁規範。Airbnb與Booking則尚未回應。

新入列的德國大型水泥商Heidelberg Materials AG則表示，已停止在被佔領的巴勒斯坦地區經營，對遭列名提出異議。

這份報告在2020年首次發布，並在2023年更新黑名單。聯合國人權辦公室自去年公開徵求意見後，將2023年列出的97間企業，再新增68間，並另外剔除7間企業，令名單總計企業達到158間。