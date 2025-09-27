路透社：美國擬根據晶片數量對外國電子設備徵稅

路透社9月26日引述三名消息人士的話稱，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府正考慮根據每台外國電子設備中晶片的數量對其徵收關稅，試圖推動企業將製造業轉移至美國。



報道稱，這是該計劃首次被披露，且可能發生變動。根據計劃，美政府將對產品晶片價值的估算部份按比例徵收關稅。

美國商務部暫未回應置評請求。

當被問及相關細節時，白宮發言人德賽（Kush Desai）回應稱，美國不能依賴外國進口來獲取對國家和經濟安全至關重要的半導體產品。

圖為2025年9月26日，特朗普在白宮外向傳媒發表講話。（Reuters）

「特朗普政府正採取細緻、多方面的策略，通過關稅、減稅、放鬆監管和充足能源供應，推動關鍵製造業迴流美國本土。」他說。

據報道，若該計劃得以實施，將表明特朗普政府正尋求對從牙刷到筆記本電腦等各類消費品施加影響。在努力擴大美國製造業規模的同時，這一舉措可能會推高通脹。

保守派智庫、美國企業研究所的經濟學家邁克爾·斯特萊恩表示：「目前美國正面臨通脹問題，通脹率明顯高於美聯儲目標（通脹率2%）且仍在上升，而該計劃可能會在此時推高消費品價格。」

他補充道，由於生產這些商品所需的關鍵投入品被徵收新關稅，即便美國本土生產的產品也可能會漲價。

特朗普政府已推出一系列旨在扶持美國製造業的關稅措施。他25日宣佈了全面的新進口關稅：自10月1日起，美國將對進口的所有品牌或專利藥品徵收100%關稅；對所有廚房櫥櫃、浴室櫃及相關產品徵收50%關稅、軟體傢俱徵收30%關稅；對在美國境外生產的重型卡車徵收25%關稅。在一段相對平靜的時期後，這一舉措引發了新的貿易不確定性。

今年4月，特朗普政府宣佈對藥品和半導體進口展開調查，計劃對其徵收關稅，理由是對這些產品外國生產的過度依賴構成國家安全威脅。

2025年9月23日，美國紐約，總統特朗普（Donald Trump）出席第80屆聯合國大會期間與聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres，不在圖中）舉行會面。（Reuters）

然而，關於哪些含晶片產品將受關稅影響、具體關稅率多少、是否有國家、產品或企業可獲得豁免等問題，目前仍存在諸多疑問。

特朗普曾在8月表示，美國將對半導體進口徵收約100%的關稅，但會豁免那些已在美國生產或承諾將在美生產的企業。

美國以外的主要晶片製造商包括台積電和韓國三星電子。

路透社諮詢的一位消息人士稱，美國商務部正考慮對進口設備中與晶片相關部分徵收25%的關稅，對來自日本和歐盟的電子產品徵收15%的關稅，但強調這些稅率都是初步方案。

消息人士補充說，美國商務部還考慮了一項基於對美國製造業投資的「一美元對一美元」的豁免政策，前提是企業將一半的生產轉移到美國，但目前尚不清楚該政策將如何實施，也不清楚是否會推進。

《華爾街日報》26日也爆料，特朗普政府正考慮要求晶片企業在美國本土生產的晶片數量，必須與其從海外進口的晶片數量保持相當。若長期不能保持這種1:1的比例，有關企業將面臨關稅處罰。

圖為2022年8月22日拍攝的圖片，當中可以看到蘋果公司（Apple）的標誌。（Reuters）

報道指出，這一模式可能對蘋果、戴爾等大型科技公司構成挑戰，因為他們從全球範圍內進口大量含有不同晶片的產品。若新制度實施，這些企業或需要追蹤所有晶片來源，並與晶片製造商合作，以確保進口量與美國生產量相匹配。

三位消息人士稱，商務部此前曾提議豁免晶片製造工具的關稅，以避免推高美國本土半導體生產成本，從而破壞特朗普推動產業迴流的目標。但消息人士表示，白宮對這一豁免安排感到不滿，原因是特朗普總體上不喜歡豁免政策。

分析指出關稅「大棒」威脅帶來的只是短期刺激，很難轉換為長期需求。德州儀器首席財務官拉斐爾·利薩爾迪此前曾表示，在加徵關稅的預期刺激下，所增長的訂單量僅屬短期現象，難以帶來持續需求。英飛凌亞太區總裁蔡士釗也強調，關稅政策令全球半導體行業面臨高度不確定性，企業難以制定長期戰略。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

