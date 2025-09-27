墨西哥擬對無貿易協議國家加關稅　總統：成立工作組與中國磋商

墨西哥早前宣布計劃對那些尚未與墨西哥簽訂貿易協議的國家調高進口商品關稅，包括中國，北京日前回應對墨西哥相關限制措施啟動貿易投資壁壘調查。墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）9月26日指，將成立專門工作小組對華展開磋商。



綜合外媒報道，欣鮑姆指經濟部長周四與中國駐墨西哥大使會晤時，對華提議成立工作小組促成對話，以解決與中國在關稅問題上的分歧，她否認墨西哥的關稅措施令墨西哥與中國的經貿關係變得緊張，希望透過對話令中國政府了解墨西哥目前的情況。

2025年4月29日，中國廣東，圖為一艘遠洋貨輪準備起航，按預定航線駛向拉丁美洲包括墨西哥、秘魯和智利的沿途碼頭。（Getty）

美國廣播公司（ABC）報道分析，墨西哥近期受到美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）所領導的政府壓力，要求墨西哥限制進口中國產品，因美國認為部份產品通過墨西哥進入中國，涉嫌「洗產地」。不過欣鮑姆指，作出加關稅的決定，並非受到美國壓力。