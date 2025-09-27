新加坡前外長：中美關係未來5年趨穩　全球應防金融危機中東動盪

美國與中國摩擦頻繁，但新加坡前外交部長楊榮文認為兩國關係不至於太惡化，台海近期內也不會爆發戰爭；在世界朝多極化進行歷史性轉移的此時，東南亞國家必須「有紀律」地保持中立，並且將維持和平作為一種本能。



楊榮文周四在曼谷出席由《聯合早報》和《商業時報》聯辦的第三屆「東南亞講堂」。他致詞時評估，中美關係不會太糟糕，因為如果中美決裂必將影響美國經濟，以及美國總統特朗普明年的期中選舉。



2025年9月25日，泰國曼谷，圖為楊榮文在康萊德酒店的「東南亞講堂」活動上發表講話。（Facebook@George Yeo）

西方輿論一直盛傳北京計劃在2027年武統台灣，台海問題一直是本區域高度關注的課題。對此，楊榮文認為，中國目前無意開戰，美國則清楚中國的「紅線」（「台獨」風險），也不準備越過「紅線」。

這是因為美國印太平洋司令部進行過多次兵推，發現中美若因台灣交戰，美國並無必勝把握，美軍航母都在中國高超音速導彈射程之內，而若動用核武器，台灣半導體巨頭台積電可能在戰爭中被摧毀，這將導致全球晶片供應中斷，美國和歐洲都會受到衝擊。

再者，對於中國掌控的「稀土牌」，美國也拿不出回應。因此兩國在五年內爆發軍事衝突的可能性不大。

五年後，中國實力相對於美國將進一步增強，到時美國要戰勝將更加困難。楊榮文說：「到時除非中國挑釁，美國將別無選擇，但中國何必這麼做？中國知道時間在自己這一邊。」

楊榮文強調，世界正在朝多極化方向進行歷史性轉移，美國還是最大的一「極」，中國、歐洲、日本、俄羅斯等各「極」相互依存，距離時近時遠。特朗普本身並非世界多極化轉型的原因，但他的反覆無常加速了這個過程，國際經濟和國際政治也更變幻無常。

楊榮文說：「如果不是他執政，可能需要再等5至10年才能出現這種變化，但他的做法讓這一進程加快了。」

美國正退出或貶損一些國際組織，例如聯合國、世貿組織、世界衛生組織等，楊榮文對此認為，這都不是美國力量的展現，而是弱化的跡象。「美國覺得不能再大方了，不能繼續扮演『大哥』的角色，它要計算自身利益。特朗普甚至說『美國永遠優先』——我們都知道這是事實，但你絕不能這麼說……你說『我優先』，那你怎麼能當領導？」

在特朗普關稅攪動全球經濟的情況下，楊榮文認為，東盟應在區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）框架內降低關稅，以推動區域經濟發展。「貿易就像水，你以為可以阻擋水，但水總會找到自己的出路。」

2025年9月25日，泰國曼谷，圖為楊榮文在康萊德酒店的「東南亞講堂」活動上發表講話。（Facebook@George Yeo）

楊榮文也認為，在變動的環境下，企業應順應更靈活的市場環境，採取多元化和靈活的策略。「你不能只在一個地方生產，而應該在不同的地點進行生產，並根據最新的市場信息靈活調整生產策略。」

他比喻說，在充滿不確定性的時代，未來如天氣預報一樣只能預測個大概，大家知道「冬天」要來了，但無法準確預知會在哪天降臨。而東南亞各國各有優勢，應充分發揮這些優勢，同時保持和平與穩定，維持中立與韌性，成為地區的核心。

東盟國家愈來愈需要獨立思考

楊榮文強調，美國的論述已經改變，舊時代在我們意識到前就已在消亡，而人們過去習慣以美國為坐標，從美國尋找新思想，而今「在所有關鍵問題上，東南亞國家將愈來愈需要獨立思考，考慮本區域的利益，因為我們只能依賴區域穩定，才能取得良好發展」。

歐洲的俄烏衝突持續三年仍未消停，中東又燃起烽煙；東南亞除了緬甸內戰問題尚未解決外，幾個月前泰國和柬埔寨又爆發邊境軍事衝突，楊榮文特別強調，東南亞不能重蹈覆轍，「我們應該成為和平締造者，而不是麻煩製造者」。

他指出，當區內有的國家時而摩擦甚至交鋒時，其他國家必須讓大家冷靜下來，維持和平的本能非常重要。

「如果我們能夠保持和平與發展，並鼓勵美國作為更大的亞太或印太格局的一部分與我們共同發展，那麼我們將為全球和平作出重大貢獻。如果我們喪失理智，在小火上澆上煤油，那只會自焚。」

金融海嘯與中東動盪成最大不確定性

在問答環節中，楊榮文被問及未來三到五年的最糟情景時指出，最大的風險是新一輪全球金融海嘯以及中東地緣政治動盪。

2025年7月24日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）參觀目前正在裝修的美聯儲總部大樓（Federal Reserve Board building）時，與聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell，右）一起向媒體發表講話。（Reuters）

他說：「美國財政部和聯儲局之間爭吵不休，讓我擔憂美國經濟實質上表現不佳。」美國總統特朗普上任後多次要求聯儲局降息，但聯儲局唯恐此舉會加劇通脹而一再拒絕降息，但美國就業市場開始疲軟，致使聯儲局上周決定首次降息，進入降息周期。

楊榮文說，美國經濟看似狀況良好，因為富人刺激消費，推高資產價格，但實際上很多美國人都是「月光族」。

他指出，這種現象不僅存在於美國，世界各地也類似，主要原因在於過剩的流動性和技術變革帶來的影響。

楊榮文推測，接下來可能會引來另一場金融海嘯：「它是有規律的，上一輪危機發生在2008年，距離現在差不多17年，似乎周期已到。」

他認為，目前的債務水平已高於2008年，一旦爆發金融海嘯，這一次沒有二十國集團（G20）來解救，單靠七大工業國（G7）並不足夠，所以恐怕會陷入大規模金融困境，進而導致全球政治局勢不穩定。

中東局勢的變化也是另一大不確定因素。本月9日，以色列對身處多哈的哈馬斯領導層實施精準打擊，這一史無前例的行動震驚卡塔爾及海灣國家。這個地區長期依賴美國提供軍事保護，卡塔爾甚至有中東地區最大的美軍基地，但美國卻沒有保護它。目前，擁核的巴基斯坦已提出將這些國家納入核保護傘下，一些國家會選擇加入。

圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

楊榮文說，美國和以色列也希望伊朗出現政權更迭，中國、印度和俄羅斯對於中東局勢的立場也難以預測，「所以如果你想擔心的話，有很多事情需要擔心」。

轉載自微信公眾號香港大學當代中國與世界研究中心

