小泉進次郎被揭動員網軍表揚自己　公關副手接死亡恐嚇辭職

日媒9月24日報道，競選日本自民黨總裁的農林水產大臣小泉進次郎，其競選團隊被揭發動員支持者利用留言範本在影片網站niconico發言讚美小泉、甚至攻擊其他候選人。小泉本人26日在新聞發布會上承認此事並道歉，27日又表示，負責競選宣傳的黨內議員牧島花蓮（牧島かれん，音譯）收到死亡威脅，她已於昨天道歉並辭去宣傳職位。



據《週刊文春》報道，牧島花蓮辦公室向小泉支持者發送電郵，要求在niconico的相關影片下留言表揚小泉，並附上24個例句範本，包括：「你竟然能說服石破茂，真是太棒了！」「他肯定會當上總裁！」，甚至是「不要輸給偽裝成保守的商業派！」，這一句被《每日新聞》解讀為影射小泉的最大競選勁敵高市早苗。

2025年9月24日，日本東京，農業水產大臣小泉進次郎（右）與前經濟安全保障大臣高市早苗（左）一同出席自民黨總裁選舉候選人辯論會。（Reuters）

牧島花蓮辦公室26日（周五）在聲明中表示，為部分留言內容過於偏激感到抱歉。

小泉27日（周六）公開表示：「雖然我之前並不知道這件事，但還是感到很抱歉。我們將採取徹底的措施，防止類似事件再次發生，並繼續以緊迫感迎接總裁選舉。」

他指出，牧島花蓮已於昨日提出辭去競選宣傳職位，並且她還收到死亡威脅，亦有人聲稱要炸毀她的辦公室。

自民黨眾議員牧島花蓮與農林水產大臣小泉進次郎：

日本時事通訊社9月一項民調顯示，在自民黨總裁選舉中，小泉進次郎的支持率最高（23.8%），高市早苗緊隨其後（21%），內閣官房長官林芳正和自民黨前幹事長茂木敏充並列第三（5.9%）。

自民黨將於10月4日（下周六）進行黨總裁選舉，接替已宣布離任的石破茂。