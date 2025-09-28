中國遊客澳洲行山凍斃　警指缺少裝備面臨極端天氣　中使館發提醒

一名中國遊客9月26日在澳洲塔斯曼尼亞州搖籃山（Cradle Mountain）國家公園行山時不幸遇難，當地警方指遇難遊客因未攜帶個人定位信標等合適的設備，再遇上極端天氣被困山中，這才導致悲劇發生。中國駐墨爾本總領事館發布28日安全提醒，呼籲中國遊客加強安全意識，謹慎選擇旅遊項目，避免悲劇再次發生。



警方周六簡報案情，指遇難女遊客連同另一個三人家庭一同行山，中途遇上極端天氣時因缺乏設備無法向外界求救，所幸有其他行山人士幫忙，救援人員才得知此事，否則或再有兩人身亡。

警方還補充，救援人員與警員在接報後出動，並在當晚找到遊客，但因天氣惡劣導致直升機無法出動。救援小組與遊客被迫在山中過夜，警方指其中一人疑因體溫過低而凍死，另外三名成員情況良好，直到27日一早才下山。

2025年9月26日，澳洲塔斯曼尼亞，圖為警方與救援人員組成的應急小組找到遊客，並且露營過夜。（塔斯曼尼亞警察）

中國使館提醒：

近日，我館領區塔斯馬尼亞州發生一名中國遊客戶外登山徒步時突遭極端天氣且缺乏必要救生裝備而不幸身亡的意外事故。我館對該遊客的不幸去世致以哀悼。目前，我館正在會同有關方面協調處理善後事宜。

正值今年國慶和中秋假期，來領區旅行的中國遊客逐漸增多。駐墨爾本總領館在此鄭重提醒大家，請您務必增強境外安全防護意識，謹慎規劃選擇適合自身狀況的旅遊項目，以避免釀成不必要的安全風險悲劇。

一、關於登山徒步。領區維多利亞州和塔斯馬尼亞州國家自然公園登山徒步路線眾多。一些線路路程偏遠險峻、山區氣候變化無常，請必須謹慎選擇，量力而行。如確需參與相關項目，應嚴格按要求接受專業人員培訓和陪護。穿戴保暖和防水外衣，以防失溫風險。攜帶PLB等專業救生設備。保持手機充電及攜帶充足移動電源。遇惡劣天氣或路線過於艱難，應果斷撤退或改變計劃，避免冒險前行。

二、關於其他高風險旅遊項目。高空、高速、涉水、探險等旅遊項目安全風險高，遊客在選擇岩釣、衝浪、浮潛、深潛、出海游、滑翔傘、熱氣球等高風險項目時，應充分評估自身體力和項目安全情況，事先學習掌握應急處置方法，切勿盲目跟風參與。並積極考慮購買必要的專項保險。

有用連結：

駐墨爾本總領館關於領區塔斯馬尼亞州旅遊的安全提醒(一)

https://melbourne.china-consulate.gov.cn/chn/lsfw/lsbhyxz/202502/t20250218_11557811.htm

駐墨爾本總領館關於領區塔斯馬尼亞州旅遊的安全提醒（二）

https://melbourne.china-consulate.gov.cn/chn/lsfw/lsbhyxz/202502/t20250218_11557808.htm



中國駐墨爾本總領館鄭重提醒領區中國遊客，增強安全意識，提高自救能力。如遇緊急情況，請及時與澳相關部門及總領館聯繫。



澳報警電話（緊急）：000（可選在線翻譯）

澳洲警方求助熱線（非緊急）：131444

外交部全球領事保護與服務應急熱線（24小時）：+86-10-12308+86-10-65612308

駐墨爾本總領館領事保護與協助電話：+61-3-98248810

