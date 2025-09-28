加沙批以軍促巴人向南撤離是誤導 近2000人慘死中南部
撰文：官祿倡
出版：更新：
以軍9月27日繼續加沙行動，造成至少91名巴人身亡，其中加沙城（Gaza City）有45死。以軍通常會在行動前呼籲當地居民撤離以免誤傷，加沙政府媒體辦公室就批評以軍做法是誤導，指控以軍一邊呼籲巴人撤離到中部與南部，一邊卻對聲稱是「人道主義安全區」的地區發動襲擊，呼籲國際介入。
加沙政府媒體辦公室根據周六發布的報告指出，自8月11日以色列發動新一輪攻勢，並強制加沙城居民遷移以來，加沙地帶中部和南部地區共發生133宗襲擊平民個案，其中1903人死亡，約佔該地區同期死亡總人數的46%。
辦公室強調儘管平民被告知南遷，但仍成為直接攻擊的目標，還預警全球持續的不作為無異於為進一步的屠殺「開綠燈」。
以色列安全內閣在上月8日批准總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）提出的「控制加沙城」計劃，其中部份涉及「在今年10月7日之前將所有巴勒斯坦平民從加沙城強制遷移到中央難民營和其他地區」。
