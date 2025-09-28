內塔尼亞胡9.29見特朗普　據報就加沙停火做「痛苦且重大」讓步

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）定於周一（9月29日）在白宮與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面。以色列傳媒指，根據美國結束加沙戰爭的計劃，以色列將不得不做出「痛苦且重大」的讓步。



以色列第12頻道電視台周六報道，這些讓步將與猶太國家近期的多項政策立場相悖，特別是巴勒斯坦權力機構在戰後計劃中的角色。內塔尼亞胡一再拒絕巴勒斯坦權力機構扮演任何角色，堅持以色列應在戰後保留對加沙地帶的控制。

2025年9月15日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷發表講話。 （Reuters）

報道指，特朗普的最新要求是，在一個國際機構過渡性監管加沙之後，巴勒斯坦權力機構的治理權力將逐步擴大。

除了特朗普稱和平協議即將達成，《衛報》引述剛參加完聯合國大會的英國外交大臣顧綺慧（Yvette Cooper）也表示，國際社會即將達成加沙和平協議。