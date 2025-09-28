颱風博羅依直逼越南料29日凌晨登陸　峴港等四機場停運疏散逾萬人

【打風／天文台／HKO／颱風／博羅依／Bualoi／移動路徑／天鴿／山竹】颱風博羅依逼近越南，並在沿岸掀起風浪，越南氣象部門預料將在乂安省首府榮市登陸。越南民航局指，包括峴港國際機場在內的四個機場暫停營運，並調整部份航班升降，中部的河靜省則疏散逾1.5萬居民應對。



路透社報道，越南氣象局預料颱風博羅依將成今年第10個吹襲越南的颱風，中心附近最高持續風速每小時133公里，預計將在周一（29日）凌晨1時在越南中部登陸，並預警做好應對強風、暴雨、洪水、山泥傾瀉等災難的準備。

圖為2025年9月26日菲律賓布拉干省加倫筆市，因防洪工程腐敗問題及頻繁颱風侵襲，當地村莊被洪水淹沒，當地人正划着獨木舟前行。（Getty）

儘管颱風尚未登陸，但隨之而來的暴雨導致順化和廣治地區爆發洪災。氣象局還預料在下月1日，北部和中部省份將迎來可能高達600毫米的降雨，而河流水位將上漲9米，還伴隨有發生洪水與山泥傾瀉的風險。

此外，預料受颱風影響地區的學校也將在29日停課，如有必要，停課時間可能還會延長。