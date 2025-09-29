日本北海道知事被指過分媚外　札幌民眾連續兩週末示威｜有片

日本北海道札幌市9月28日有數百名民眾上街，抗議知事鈴木直道施政過分外傾影響民生，因此要求對方下台。



札幌地標大通公園附近街頭28日有大約500人參與今次示威，他們不少人手持日本國旗，部分人舉起「救救日本人」等標語，並高呼「鈴木下台」口號。

圖為2025年9月28日，有札幌民眾參加遊行時，手持日本國旗及要求北海道知事鈴木直道下台，以及「不應擅自向外國出售土地」。（X/@GVkSteCXfGhEEsY）

今次是札幌連續兩個週末舉行反知事示威，上週的示威由網上發起，當時只有百多人左右參加，當中大部分參加者都是扶老攜幼的女性，有女參加者直言，她們當初認為鈴木年輕和有新鮮感才票投對方，亦有參加者表示早在鈴木擔任北海道夕張市長時的執政感到不滿。

示威片段在網上流傳後，隨即惹來外界關注，於是發起第二次示威。

圖為2025年9月28日，北海道札幌市中心有大批民眾參加遊行，要求知事鈴木直道下台。（X/@noruzo_tetsudo）

現年44歲的鈴木直道由2019年起出任北海道知事，當時是全國最年輕的知事，惟他多項政策被指過分對外傾斜，包括推出多項吸引外國旅客的措施，導致大批旅客湧入當地，嚴重衝擊公共交通等民生服務。

另外有傳媒揭發當地著名滑雪度假區二世古（ニセコ，Niseko）有中資公司違法開採森林以興建度假區後，鈴木被指不作為，沒採取強硬措施下令停工及恢復原狀，結果惹來民眾不滿。

有專家認為，森林遭擅自開採將增加山泥傾瀉及水災等風險，又指當局應該加強應對違法開採問題，以及提升包括外資在內的企業守則，警告假如北海道政府過份軟弱，將來可能再發生同類事件。

除了二世古，東部釧路的濕地亦被揭發擅自開採土地以興建太陽能發電板，惟鈴木以「經濟都同樣重要」、「沒有相關限制條例」等理由拒絕介入，結果釧路市長忿而繞過北海道政府，直接向中央政府交涉。

目前鈴木正出訪愛知縣，暫時未有回應示威。