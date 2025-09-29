美國聯邦政府停擺　旅遊業每周恐損失10億美元　還有更大影響？

美國聯邦政府10月1日停擺期限在即，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）警告稱，假如國會未能在大限前通過臨時開支法案，聯邦政府陷入停擺，屆時將會作大規模裁員。他於9月29日將與國會四大領袖會面。



目前，隨着時間迫近，民主共和兩黨似乎都已不遺餘力，避免聯邦資金中斷。與以往政府關門的情況相比，白宮已指示各機構制定計劃，對即將失去資金的項目進行永久性大規模裁員，故外界認為這一次的停擺影響更大。



什麼是政府停擺？

如果在9月30日午夜之前未能達成協議，美國部分政府部門將開始關閉。沒有這筆資金，許多政府部門將無法運作，聯邦機構將被迫停止所有非必要職能，直至國會採取行動。

由於現時參眾兩院分歧嚴重，聯邦政府停擺已成為華盛頓預算之爭的「新常態」。 例如在2018年，在特朗普第一任期內，一場僵局更導致了長達34天的政府關門，是近代史上最長的一次。當時，聯邦政府210萬名員工中約有80萬人需要無薪休假。

這次爭鬥的起因是什麼？

聯邦政府新的財政年度將於10月1日開始，而國會尚未就一項短期撥款法案達成協議。

9月19日，眾議院通過了一項臨時支出措施，以使聯邦運營能夠持續至11月21日，讓立法者有更多時間批准整個財政年度的資金立法。但參議院的民主黨人拒絕推進有關措施，要求加入延長《平價醫療法案》增強版補貼的條款和撤銷共和黨削減醫療補助資金的措施。

特朗普上周取消了與民主黨國會領導人的會談，稱會談不會「富有成效」，並抨擊他們的要求「不認真」。此舉激怒了民主黨人，參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）和眾議院少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）將政府關門的可能歸咎於總統和控制參眾兩院的共和黨國會議員。

如果政府關門會發生什麼事？

數十萬聯邦工作人員可能會被迫休假或無薪工作。社會安全、軍事職責、移民執法、郵件投遞和郵局和營空中交通管制等被視為必要的運作將繼續進行，但其他服務可能會中斷或延遲。

紐約時報報道，雖然交通系統與部分服務，例如獨立鐵路公司Amtrak、護照處理、邊境口岸仍可運作，但航空旅行將面臨嚴峻挑戰。美國旅遊協會（U.S. Travel Association）執行長Geoff Freeman更表示，旅遊經濟可能每周損失高達10億美元，民眾出行與旅遊體驗將面臨高度不確定性。

雖然整體經濟可能不會立即感受到影響，但分析師警告稱，長期停擺可能會減緩經濟成長、擾亂市場並削弱公眾信任。